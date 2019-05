La batalla pel portaveu al Congrés, termòmetre del poder de Casado dins del PP

Casado ha situat provisionalment José Antonio Bermúdez de Castro com a portaveu al Congrés, però voldrà posar-hi algú més proper ben aviat

L'executiva del PP va ajornar dilluns la designació de nou portaveu al Congrés dels Diputats i al Senat. Fins al mateix dia de les eleccions espanyoles, el 28-A, el nom de l'agraciada es donava per descomptat: Cayetana Álvarez de Toledo. Dirigent de la plena confiança de Pablo Casado, apareixia com una estrella fulgurant després d'anys d'ostracisme i tenia moltes cartes per exercir com a portaveu del seu grup.Però Casado va optar per ajornar els nomenaments. Un senyal del que apunten tots els observadors del que es cou a Génova: hi ha mala maror al PP i es viu un pols entre Pablo Casado i el seu nucli dur amb un sector potent de barons, amb el gallec Alberto Núñez Feijóo al davant, però reforçat amb l'exministre Alfonso Alonso (cap dels populars bascos) i el president andalús, Moreno Bonilla.De moment, s'han designat com a portaveus provisionals José Antonio Bermúdez de Castro i Ignacio Cosidó per al Congrés i el Senat, respectivament. Són dos veterans nomenats perquè "són els qui més coneixen el mecanisme de les cambres". En el cas de Bermúdez de Castro, segons fonts properes al PP, és un home de línia democristiana, protegit per Alfonso Alonso i estretament lligat a qui ha estat candidat del PP a Castella-Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.Pocs creuen al PP que Casado s'empassarà Bermúdez de Castro durant molt de temps. Els qui coneixen el líder estan convençuts que voldrà imposar el seu segell amb algú de la seva corda, com Álvarez de Toledo, que es va "sacrificar" presentant-se en una plaça difícil com Barcelona. Però, de moment, la decisió final la prendrà la junta directiva nacional que es reunirà per avalar els pactes de govern que es puguin assolir en les properes setmanes. Fins aquell moment, Álvarez de Toledo haurà d'esperar.El líder del PP va sortir molt tocat del 28-A. Els resultats del 26-M han estat un petit baló d'oxigen, tot i que no suficient per consolidar la seva posició. En aquest escenari, el càrrec de portaveu serà un termòmetre del poder real de Casado dins del partit. Figures de perfil moderat com Cuca Gamarra, fins ara alcaldessa de Logronyo, o l'exministra Isabel García Tejerina circulen amb força.Un senyal de la (relativa) recuperació de Casado és que ha designat dos homes de la seva estricta confiança, el secretari general Teodoro García Egea i el basc Javier Maroto per conduir les negociacions postelectorals. Precisament els dos dirigents als qui va apartar de la direcció de la campanya després del 28-A.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor