Sánchez reclama a Cs i Podem que «reconsiderin» les seves estratègies després del 26-M

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha reclamat a les formacions polítiques que "reconsiderin" les seves estratègies després del resultat de les eleccions del 26-M. Concretament, ha demanat a Cs que tregui el "cordó sanitari" al PSOE i ha allunyat la possibilitat d'un govern de coalició amb Podem sense descartar-ho."Insisteixo, tots hem de reconsiderar les nostres estratègies després del que ha passat el 26-M", ha dit en resposta a si descarta que la formació lila entri a un govern liderat pel PSOE. En una atenció als mitjans a Brussel·les, Sánchez els ha demanat que pensin en "el benestar dels ciutadans" i en "l'estabilitat institucional". El líder del PSOE ha dit que seguirà treballant amb encara "més convicció" després de les eleccions de diumenge en formar un govern "liderat pel PSOE, obert, progressista" i amb "independents", que miri si els seus membres "comparteixen una orientació política determinada" i no el "carnet polític".El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va insistir dilluns en la intenció d'impulsar un govern socialista amb independents i va receptar "realisme" i "humilitat" a Pablo Iglesias en base al resultat electoral. Tanmateix, va dir que Podem segueix sent un "soci preferent". El líder de Podem va insistir en el govern de coalició mentre que Cs ha tornat a dir aquest dimarts que no investirà Sánchez "ni per activa ni per passiva".

