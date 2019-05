Colau demana a ERC i PSC no fer «vetos» en clau nacional

L'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, insisteix en la voluntat dels comuns de constituir un govern municipal d'esquerres a la capital catalana. Aquest dimarts, a través d'un vídeo publicat a Youtube, Colau ha demanat a ERC i el PSC no fer "vetos" en clau nacional i fer possible un executiu progressista a la ciutat.Les negatives de republicans i socialistes a formar part d'un govern conjuntament no són "creïbles" segons Colau. L'alcaldessa argumenta que ERC, PSC i els comuns han governat junts l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest mandat i demana als dos partits que facin valdre el resultat "històric" aconseguit per les esquerres el 26-M. Entre les tres forces han obtingut 28 dels 41 regidors del plenari barceloní.Per l'alcaldessa en funcions, seria "incomprensible" que republicans, socialistes i comuns no fossin "capaços" de seure i fer realitat un acord d'esquerres. Colau també ha insistit que qualsevol proposta de pacte se sotmetrà a la validació de les persones inscrites a Barcelona en Comú.Colau també ha sortit al pas de les especulacions sobre la possibilitat d'arribar a algun acord amb Manuel Valls per deixar ERC sense alcaldia i ha assegurat que "en cap cas" els comuns formaran part de cap operació que impliqui acords amb "formacions de dretes". Una màxima que Colau també aplica a la proposta d'Ernest Maragall de formar govern amb els comuns i JxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor