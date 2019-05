Gairebé 40 estudiants catalans reben una beca de La Caixa per cursar un postgrau a l'estranger

La reina saluda un dels estudiants seleccionats

Aquest dimecres 120 candidats de tot l'estat espanyol han estat seleccionats en la convocatòria del 2018 per cursar els estudis de postgrau a l'estranger amb les beques de La Caixa . Entre els candidats en qüestió, n'hi ha 32 de Barcelona i 4 de Lleida. L'acte ha estat presidit pels reis d'Espanya al CaixaForum de Madrid i ha comptat amb l'assistència de la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, el president de la fundació bancària, Isidre Fainé, i el director general de la mateixa, Jaume Giró.En total, s'han concedit beques a candidats de 25 disciplines diferents. Les que han comptat amb més representació són les enginyeries i tecnologies (32), economia i empresa (14), ciències mèdiques i de la salut (11), relacions internacionals (8), ciències de la vida (6), arts visuals (5), dret (5) i física (5). Pel que fa a la tipologia d'estudis, 83 alumnes han rebut la beca per fer un màster, 31 per un doctoral i 6 per una estada per a fer investigació. L'edat mitjana dels becaris de la convocatòria és de 26 anys, i el 45% són dones i el 55%, homes.Més enllà de Barcelona i Lleida, també hi ha hagut estudiants seleccionats de quatre països estrangers (Estats Units, Veneçuela, Grècia i el Perú). 20 becaris són de Madrid, cinc de València, quatre de Sevilla i també quatre de Biscaia. En aquesta edició s'hi han presentat 1.226 estudiants, i les beques han estat atorgades en règim de concurrència competitiva. En el procés de selecció hi participen professors universitaris amb experiència internacional.

