Berga subvencionarà aigua i còctels sense alcohol durant la Patum «per a un consum més responsable»

Berga vol reduir el consum d'alcohol, especialment entre els més joves, durant les festes de Patum. Amb aquest objectiu, l'ajuntament subvencionarà el preu de còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita que se serviran a la barra sense alcohol. A més, es distribuiran gratuïtament fins a 15.000 ampolles d'aigua a les barres. La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat que el que es pretén és acabar amb la relació que la festa berguedana té amb el consum de begudes alcohòliques. "Patum i Mam" és una frase coneguda a Berga, però l'Ajuntament vol desvincular la seva festa per excel·lència de l'alcohol."Aquesta Patum 2019 volem promoure el repartiment d'aigua a les barres, així com la instal·lació de fonts, perquè entenem que és un sistema per reduir riscos en els consums alcohòlics", ha explicat Garcia. L'Ajuntament de Berga engegarà enguany la campanya Patumaigua, que amb el lema "l'aigua també vol anar a Patum", convida a aquest consum responsable. Segons Garcia, hi haurà aigües al Punt Lila, a les barres sense alcohol, a la barra del concert jove; i es repartiran entre les comparses de la Patum i els usuaris dels autobusos que arriben a Berga cada dia de Patum des de diferents punts de la comarca.Es donarà major embranzida a les barres sense alcohol amb un increment d'hores i acostant-ho als espais centrals de la festa. "Així, dimecres i dijous de 8 del vespre a 4 de la matinada, aquesta barra se situarà a la plaça Viladomat, i el dissabte de 9 del vespre a 5 de la matinada s'ubicarà a la zona del concert jove. Es tracta d'una barra de còctels sense alcohol i biquinis dolços i salats que ens permet compensar els consums abusius", ha detallat Mònica Garcia."Amb això també volem que la població que fa els primers consums pugui tenir una alternativa. Aquesta barra sense alcohol és una iniciativa que subvenciona l'Ajuntament de Berga, i en la qual el consell comarcal hi suma una aportació", ha detallat la regidora. "Volem que aquests còctels no siguin mai tan cars com una beguda alcohòlica, de manera que el preu no suposi un impediment per adquirir-los", ha afirmat Garcia.La regidoria Garcia ha assenyalat, a més, que durant la festa hi haurà educadors de carrer de les entitats Som Nit i Energy Control que faran promoció d'un consum responsable i menys abusiu entre la població als diversos espais de la festa. "Són persones formades per detectar situacions de risc i dirigir-se a la població que nosaltres considerem diana, que serien els primers consumidors", ha dit Garcia.Per altra banda, s'han incrementat les hores d'atenció del Punt Lila, sobretot a última hora, quan la gent ja està de retirada cap a casa, per evitar qualsevol tipus d'agressió sexista. Els horaris seran dimecres 19 de 7 de la tarda a 4 de la matinada, dijous 20 de 8 del vespre a 4 de la matinada, divendres 21 de 9 del vespre a 4 de la matinada, dissabte 22 de 8 del vespre a 5 de la matinada i diumenge 23 de 9 del vespre a 5 de la matinada. També hi haurà dues informadores itinerants dimecres i dissabte, dies de passacarrers.Es repartiran nous adhesius de la campanya i fulletons informatius amb tips a tenir en compte per "una patum feminista per a totes i tots" per donar més visibilitat a la campanya. A més a més, perquè tothom conegui el Punt Lila des del primer dia, hi haurà un concert a la plaça Viladomat, dimecres de Patum a la 1 de la matinada, a càrrec de Dj Magenta. Paral·lelament, es posarà a la venda per un preu de 10 euros la samarreta amb el logo patumaire d'enguany del "Vull la Nit!". El regidor d'Igualtat, Ivan Sànchez ha recordat que la finalitat de reforçar el "Vull la Nit!" a Patum és donar visibilitat i combatre les violències sexuals. Tal com va informar-se la setmana passada, l'Ajuntament torna a apostar per fer més accessible la Patum ; i se sortejaran 368 places per poder gaudir dels salts de Patum des de l'empostissat que s'instal·la al balcó de l'ajuntament, així com una quarantena de salts de Plens. El termini de presentació de les sol·licituds s'allargarà fins el 30 de maig i, l'endemà 31, es farà el sorteig.Enguany, es preveu una afluència multitudinària perquè la festa coincideix amb el pont de Sant Joan. La revetlla és diumenge de Corpus. Per aquest motiu, l'Ajuntament preveu que aquell dia hi hagi visitants que vulguin allargar la nit pel fet de ser revetlla, sobretot tenint en compte que l'endemà serà festiu i una majoria no haurà d'anar treballar. El consistori ha preparat una festa alternativa amb música a la plaça de les Cols, a partir de les dotze de la nit. Segons Garcia, serà una revetlla pensada per aquells que vulguin quedar-se de festa a Berga, però que tinguin menys interès en quedar-se a la plaça fins al final. Hi actuaran el grup de rumba Kiwi i la Tropical Band i la punxadiscos berguedana PD Yu.El pressupost per Patum aquest 2019 és de 300.000 euros, lleugerament superior a la darrera edició.La Patum tindrà una nova aplicació gratuïta per a mòbils. D'una banda, inclourà una part més general on s'oferirà informació de la festa pels visitants, i també una altra part més pensada pels berguedans, a partir de la qual podran saber a temps real per on passa el passacarrers i rebre avisos urgents de la celebració. "La típica pregunta 'per on passa?' la farem ara al mòbil", ha bromejat Garcia. L'aplicació estarà disponible a partir del pròxim 4 de juny, i l'Ajuntament de Berga té previst fer-ne una presentació oficial.

