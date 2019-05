Pueyo revisarà l'acord del bilingüisme a la Paeria i assegura que el català tindrà «més oportunitats»

El guanyador de les eleccions a la Paeria, Miquel Pueyo, revisarà l'acord del PSC i Cs que va fer que el català deixés de ser la llengua d'us preferent a l'Ajuntament.Això no obstant, aposta per intentar "desdramatitzar" aquesta qüestió i no utilitzar la diversitat lingüística com una "eina de confrontació política" perquè això "ja ho fan uns altres que els forma part del seu ADN". En qualsevol cas, Pueyo té clar que la nova Paeria donarà "més oportunitats al català" perquè és una llengua més dèbil en el context de diversitat lingüística de la societat.Miquel Pueyo encara no s'ha plantejat què farà en relació a la simbologia de suport als presos independentistes i exiliats. Davant la situació "convulsa i complexa" a Catalunya, Espanya i Europa, té clar que el seu paper a la Paeria és gestionar aquesta anomalia des d'un punt de vista "clarament a favor dels presos polítics". En aquest sentit, l'alcaldable diu que pancartes i llaços grocs són importants però remarca que el que permet actuar en una determinada direcció és guanyar eleccions, ja que és a partir d'aquí que es poden fer "canvis efectius i reals".Pueyo assenyala que la retirada del groc de la ciutat ha format part de l'acord entre Cs i el PSC i que als primers els ha permès "treure pit" a l'hora d'afirmar que l'espai públic s'ha mantingut neutre a la ciutat. Però segons Pueyo, l'espai públic no és ni ha de ser neutre, perquè és on s'expressen les "múltiples conviccions" i per tant, aquesta és una qüestió que "ens haurem de plantejar amb naturalitat, desdramatitzant-la però assumint que podem conviure bo i sabent que l'opinió dels altres és diferent a la nostra".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor