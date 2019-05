Maragall ofereix a Colau i Artadi un acord d'investidura que inclou llibertat dels presos i referèndum

"El resultat és prou explícit. Es va votar una àmplia majoria d'esquerres i de progrés i tenim 25 regidors a favor de la llibertat i la democràcia"

Un projecte progressista per a la ciutat, el combat per la llibertat dels presos i la reclamació del referèndum d'autodeterminació. Aquests són els tres elements sobre els quals pivota l'acord d'investidura que el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, plantejarà a la líder dels comuns, Ada Colau, i a la candidata efectiva de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, en les reunions que mantindran aquest dimecres . El dirigent republicà considera que la seva victòria a les eleccions el legitima per explorar aquesta entesa per ser escollit -no encara per governar- en base als punts en comú que, assegura, tenen les tres formacions. Si no fructifica l'acord a tres per ser nomenat alcalde, Maragall contempla el govern en solitari."El resultat és prou explícit. Es va votar una àmplia majoria d'esquerres i de progrés i tenim 25 regidors a favor de la llibertat i la democràcia", ha defensat Maragall, que entén que Barcelona en Comú i Junts per Catalunya són les dues formacions que poden garantir que la defensa del progrés i el combat contra la repressió vagin de la mà. L'oferta d'ERC és, ara per ara, només per a la investidura. Maragall vol ser escollit alcalde el 15 de juny tant amb els vots dels comuns com amb els de Junts per Catalunya, una aritmètica que sumaria un total de 25 representants. Això no vol dir, però, que després de la investidura es governi amb un tripartit que s'ha demostrat impossible pel veto creuat entre Colau i Artadi, però sí que és el punt de partida que fixen els republicans per explorar pactes de govern posteriors amb uns o altres.Les primeres trobades després de les eleccions es produiran aquest dimecres a la tarda i serà entre líders, és a dir, que hi assistirà el propi Ernest Maragall. Després dels primers contactes, però, hi haurà un equip negociador encapçalat pel president de la federació d'ERC de Barcelona, Robert Fabregat, i que comptarà amb un representant de Nova, la formació d'Elisenda Alamany que, precisament, va ser dirigent dels comuns fins fa pocs mesos. "ERC se sent orgullosa, honorada i responsabilitzada d'encapçalar aquest període que s'obre davant nostre", ha assegurat Maragall.ERC espera que les reunions de demà permetin assentar les bases de la negociació per a la sessió constitutiva del plenari del 15 de juny. La primera trobada serà amb Artadi i la segona amb Colau en la mateixa tarda que tant els republicans com els socialistes estaran pendents de si sumen o no un regidor més que, en el cas d'ERC, els desempataria en nombre de representants amb els comuns.Sobre la taula, Maragall posarà unes línies de projecte de ciutat basades en el "progressisme, la transformació social i la lluita contra les desigualtats". Habitatge, emergència climàtica, desigualtats i turisme seran les dues grans carpetes generals. I, de la mà de les línies de governació, Maragall plantejarà que hi vagi el front de defensa de la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats i també l'exigència d'un referèndum d'autodeterminació. El dirigent republicà argumenta que es tracta d'eixos "coincidents" entre els tres partits malgrat que situa JxCat en el centre-dreta i sosté que ERC està "encertant en la diagnosi" per aplegar una entesa d'ampli espectre.Sobre les intencions anunciades pel PSC d'explorar una entesa amb els comuns per impedir l'alcaldia de Maragall amb els vots favorables de Manuel Valls, el candidat d'ERC ha considerat que es tracta de "soroll interessat promogut per interessos de partit" com el PSC amb la "companyia" de l'òrbita de Valls i "les elits i l'establishment" que representa. En tot cas, ha etzibat: "Ningú subordinarà Barcelona a estratègies interessades".

