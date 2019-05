La dieta mediterrània redueix la mortalitat

Seguir la dieta mediterrània repercuteix en una menor mortalitat per totes les causes. Aquesta és la conclusió que reitera la revisió actualitzada que han fet investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i del Ciberobn . L'equip liderat pel professor Jordi Salas-Salvador ha demostrat una associació inversa entre l'adherència a aquest patró alimentari i el risc de mortalitat, especialment a les regions mediterrànies.En el treball, que s'ha fet públic aquest dimarts amb motiu del Dia Mundial de la Nutrició, es van analitzar 29 estudis prospectius i s'ha elaborat una meta-anàlisi per demostrar les associacions lineals i potencials entre l'adherència a aquesta dieta i el risc de mort per diferents causes. En total, s'han estudiat prop d'1,7 milions de persones i 220.000 casos de mort per totes les causes en l'anàlisi final."Hem demostrat que els individus amb una major adherència a la dieta mediterrània tenen un 10% menys de risc de mortalitat que aquells amb una baixa adherència", apunta la investigadora Nerea Becerra-Tomàs. La revisió efectuada per la URV, de fet, mostra una associació inversa significativament més forta en els participants que vivien en la regió mediterrània, en comparació amb altres àrees. "Vam concloure que el risc de mortalitat per totes les causes va disminuir linealment amb l'augment de l'adherència a aquest patró d'alimentació", tanca Becerra-Tomàs.

