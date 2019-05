L'ONU anunciarà demà el seu veredicte sobre l'empresonament de Junqueras, Sànchez i Cuixart

IMPRISONMENT OF CATALAN POLITICIANS: The long awaited decision of the UN Working Group on Arbitrary Detention will be announced and discussed at a press conference in London tomorrow. Details: Wednesday 28 May, at 17:30 at the Law Society, 113 Chancery Lane, London WC2A 1PL. — Ben Emmerson 🎗️ (@BenEmmerson1) 28 de maig de 2019

Nacions Unides donarà a conèixer aquest dimecres el seu veredicte sobre l'empresonament d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així ho ha anunciat el prestigiós advocat britànic expert en dret internacional i drets humans Ben Emmerson, qui el passat mes de febrer del 2018 va presentar una comunicació al Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària perquè confirmés o no si la situació de presó preventiva dels tres dirigents independentistes vulnerava drets fonamentals recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans.Emmerson donarà a conèixer els detalls del veredicte aquest dimecres a les 17.30 en una roda de premsa des de Londres. Malgrat que no és vinculant, un informe negatiu a la presó preventiva podria ser beneficiós per a les defenses dels presos polítics, de cara a una futura demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.Segons l'escrit d'Emmerson, tant la llibertat d'expressió, com el dret a la manifestació i a la participació havien estat clarament vulnerats. Així mateix, se situava els dirigents independentistes dins d'un "moviment polític pacífic", i es denunciava que eren a la presó "per les seves idees polítiques". Davant d'aquesta situació, denunciava Emmerson, l'estat espanyol "no està actuant com qualsevol país democràtic d'Europa" i està "infringint principis democràtics".Emmerson va defensar tabé que a Escòcia es va celebrar un referèndum sobre la independència que va ser acceptat pel govern del Regne Unit "enlloc d'empresonar tota la direcció del SNP". A més, va defensar que els delictes de rebel·lió i sedició són "càrrecs criminals insostenibles" si es té en compte l'acció "pacífica" dels dirigents independentistes.Al currículum d'Emmerson, que acumula 25 anys d'experiència litigant davant tribunals internacionals, consta que va ser l'advocat de Maria Litvinenko, la dona de l'exagent rus Alexander Litvinenko mort l'any 2000 després de ser enverinat. També va liderar la defensa de Moazzam Begg, ciutadà britànic empresonat a Guantánamo durant 6 mesos acusat de terrorisme a la guerra civil de Síria. També va ser un dels relators de les Nacions Unides que va advertir el govern espanyol per la llei mordassa l'any 2015

