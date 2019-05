Xavier Domènech també aposta per un pacte de Maragall amb Colau

Em sembla q “Junquerisme” és també desitjar q @ernestmaragall i @AdaColau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política x pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat x la gran majoria d ciutadans. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 28, 2019

L'exdirigent dels comuns Xavier Domènech s'ha sumat a la demanda de Joan Tardà d'un pacte entre Ernest Maragall i Ada Colau a Barceloan. "Coincideixo al 150% amb Tardà: hi ha dos partits d'esquerres sobiranistes que han guanyat a Barcelona i tindrien majoria prou àmplia per governar", ha dit en una entrevista al Versió RAC1. Domènech ha qualificat de "tragèdia per Barcelona i per les esquerres" que no s'arribi a cap acord entre totes dues formacions, i ha assegurat que les alternatives que es presenten "no duen enlloc".Al matí, Joan Tardà també ha demanat un acord entre ERC i comuns a la capital catalana. "Em sembla que el 'Junquerisme' és també desitjar que Maragall i Colau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política per pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat per la gran majoria de ciutadans", ha afirmat a través del seu compte de Twitter.Les negociacions pel govern de Barcelona tot just comencen i l'escenari a hores d'ara reflecteix quines són les prioritats: Ernest Maragall i Ada Colau es reuniran aquest dimecres, segons ha pogut saber NacióDigital de fonts de les dues candidatures. Serà la primera trobada després de les eleccions de diumenge.Ara bé, aquest no serà l'únic contacte que es produirà en les pròximes hores. L'alcaldable d'ERC ja ha programat una trobada en paral·lel amb Elsa Artadi. Al seu torn, l'alcaldessa en funcions explora un contacte amb Jaume Collboni que encara no té data, per bé que fonts dels comuns l'havien programat inicialment per aquest dimecres. Això és el que es cou entre bambolines més enllà de les declaracions públiques, les estratègies de pressió i les apostes per pactes impossibles davant del focus mediàtic.

