Així són els nous bitllets de 100 i 200 euros

Más prácticos y seguros, así son los nuevos billetes de 100 y 200 euros EURO Roma (EuroEFE).- Más prácticos, más coloridos y sobre todo más difíciles de falsificar, así son los nuevos billetes de 100 y 200 euros que entran en circulación ... https://t.co/oDKJqL2EWo #UE #Europa pic.twitter.com/eup37jBmEd — EUwatch (@EUwatchers) 28 de mayo de 2019

A partir d'aquest dimarts ja estan en circulació els nous bitllets de 100 i 200 euros. Aquesta distribució de la nova sèrie completarà la substitució dels bitllets del 2002, amb el naixement de l'euro. Fa cinc anys van començar a substituir-se per nous els bitllets de 5, un any després van ser els de 10, posteriorment els de 20 i 50 euros, i amb els de 100 i 200 s'acaba aquest reemplaçament, ja que la producció dels bitllets de 500 s'ha aturat arran de la decisió presa pel Banc Central Europeu (els antics tindran valor, però ja no se'n fabricaran més).Els bitllets de 100 han estat impresos a Espanya, Alemanya, França, Àustria i Itàlia, i els de 200 euros a Àustria, França i Itàlia. Les principals novetats dels nous bitllets tenen a veure amb la seguretat (ho seran més per evitar fraus i falsificacions) i l'estètica.Els nous bitllets de 100 i 200 tenen colors més vius. Els de 100 mantenen les tonalitats verdes, mentre que els de 200, les grogues. Inclouen un nou alfabet amb la paraula "euro". S'afegeix l'alfabet ciríl·lic perquè Bulgària, que el té, s'ha sumat a la zona euro.Els nous bitllets de 100 i 200 euros tenen ara la mateixa alçada que els de 50 euros, de manera que són més fàcils de manejar i processar per les màquines. També, segons explica el BCE, són més còmodes de desar a les carteres dels ciutadans i tindran més durabilitat, ja que estaran menys exposats al desgast. El bitllet de 100 euros és la tercera denominació més usada després dels de 50 i 20 euros.Segons el BCE, la demanda de bitllets de 100 i 200 euros està augmentant, a una taxa anual del 7,6% i del 8,6%, respectivament. Els bitllets de 100 i 200 euros de la primera sèrie, igual que les altres denominacions, seguiran sent de curs legal, continuaran utilitzant-juntament amb els de la primera sèrie i s'aniran retirant gradualment de la circulació.

