Les negociacions a Barcelona i als ajuntaments del país, minut a minut

20:56 L'actual alcalde del PSC a Terrassa, Alfredo Vega, respon a Jordi Ballart, líder de la llista més votada, i desmenteix que hagi ofert cap alcaldia ni «coalicions estranyes».

20:56 Qui té la clau d'un possible canvi de cromos entre PSC i JxCat a Tarragona? La presidència de la Diputació i l'alcaldia estan a l'aire i un acord entre les dues formacions acabaria amb el somni d'ERC. Ho analitza Jonathan Oca des de Tarragona.

20:08 Qui serà alcalde segur i qui (encara) no, al Bages i el Moianès? Vint-i-set dels quaranta ajuntaments del Bages i el Moianès ja coneixen qui serà el seu alcalde i NacióManresa et mostra tots els regidors de les dues comarques. Ho explica, en detall, Pere Fontanals.

20:07 Podem ha tret una única regidora Sabadell, Marta Morell, que ha desbancat tot el grup municipal dels comuns. La candidata adverteix que no pactarà "ni amb la dreta espanyola ni amb la catalana". Informa Albert Segura.

19:57 ERC Manresa perfila aquest dimecres en assemblea els primes passos per formar govern. Posterioment, iniciarà una ronda de contactes amb les formacions amb representació, començant per Junts per Manresa.

19:53 El Ministeri de l'Interior reconeix errors puntuals en el bolcat de les dades del 26-M. El recompte no és oficial fins que aquest dimecres es faci l'escrutini general i dijous es proclamin els electes al BOE. La CUP ha denunciat aquesta tarda que un error del ministeri li ha restat desenes de milers de vots arreu de Catalunya.

19:52 Colau demana a ERC i PSC no fer «vetos» en clau nacional. L'alcaldessa en funcions recorda que els comuns, ERC i el PSC han governat junts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona durant aquest mandat.

19:52 Maragall ofereix a Colau i Artadi un acord d'investidura que inclou llibertat dels presos i referèndum. L'alcaldable d'ERC contempla el govern en solitari si l'entesa a tres no fructifica. Ho explica Sara González des de la seu d'ERC.

19:31 La candidata de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, avança que qualsevol acord que ara mateix es planteja la formació a la capital vallesana passa per governar. Informa Albert Segura.

19:15 Jordi Ballart (Tot per Terrassa) ha començat aquest dimarts la ronda de contactes amb la resta de partits locals que van obtenir representació municipal. Tot per Terrassa va aconseguir ser la llista més votada amb 10 regidors. Informa Anna Mira.

18:58 Al Ripollès, les alcaldies dels 19 municipis estan totes ja decidides. En principi, no caldran pactes postelectorals; informen Pere Pratdesaba i Roger Tugas.

18:57 Ballesteros diu que mai ha sigut «antiindependentista» i no tanca la porta a un pacte amb ERC. El socialista afirma que no dimitirà si no assoleix l'alcaldia de Tarragona però reitera que es veu capaç de governar en solitari i en minoria. Ho explica Jonathan Oca des de Tarragona.

18:43 Bagà i Vilada, escenaris encara oberts després del 26-M. La governabilitat a ambdós municipis on s'imposa Esquerra com a llista més votada encara podria dependre de pactes o aliances. Informa Pilar Màrquez des del Berguedà.

18:25 Miquel Pueyo obre negociacions amb Junts per Lleida i el Comú i sondejarà un pacte «republicà» a la Paeria. ERC inicia aquest dimarts a la tarda les primeres reunions per tancar l'acord i la setmana que ve l'alcaldable republicà es vol trobar amb tots els candidats. Informa Àlvar Llobet des de Lleida.

18:23 La socialista Sílvia Romero es reivindica com a guanyadora a Tremp i reclama l'alcaldia. La candidata de Compromís per Tremp espera governar l’ajuntament perquè la seva “és clarament la llista més votada”. Informa Jordi Ubach des del Pallars.

18:05 Xavier Domènech també aposta per un pacte de Maragall amb Colau. L'exdirigent dels comuns assegura que les alternatives que es presenten per governar Barcelona "no duen enlloc".

17:38 L'esquerra falla a Badalona: història d'una fórmula (fallida) per superar Albiol. La decisió de Guanyem i ERC per concórrer en una mateixa candidatura a les municipals no ha aconseguit l'objectiu de ser la llista més votada i s'ha vist superada pels populars. Ho explica Antònia Crespí.

17:22 David Saldoni, després de la majoria absoluta d'ERC a Sallent: «Ens han dit gràcies, i cap a casa». ERC tornarà a governar a Sallent després de 12 anys amb l'alcalde més jove de la història del Bages.

17:17 Pau Ricomà (ERC): “Volem comptar amb tothom i no pensem que cap dels partits del canvi no entri al govern de Tarragona”. El republicà confia poder tancar un pacte amb Junts per Tarragona, En Comú Podem i la CUP que li doni l’alcaldia.



17:15 Josep Fèlix Ballesteros veu "viable" liderar un govern d’esquerres a Tarragona i subratlla les “coincidències” amb els comuns. L’alcaldable del PSC insisteix que la seva prioritat és parlar de la ciutat i carrega contra “el front anti-Ballesteros".

17:14 JxCat de Vilanova atribueix part de la davallada a les eleccions municipals a un “problema d’identificació” del partit. L’alcaldable Blanca Albà es postula per formar part d’un govern liderat per ERC, a qui avisa que no “donarà vots” només per a la investidura.

17:13 Miquel Comino (PSC): "Sóc conscient que m'han votat per fer fora l'independentisme de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts". El candidat socialista diu estar convençut que sense la influència d'Oriol Junqueras al municipi els seus resultats haurien estat millors.

17:13 Marc Castells obre ronda de contactes per explorar possibles pactes a Igualada, tot i que no descarta un govern en minoria. L’alcalde de Junts per Catalunya ha perdut la majoria absoluta i ha passat dels 11 als 9 regidors.

17:11 Alcaldia compartida a Manresa, l'opció que ERC i JxCat assumeixen abans de començar. Tots dos partits calibren en veu baixa la possibilitat que Junyent segueixi d'alcalde els dos primers anys de mandat per completar un cicle de 10 anys, i que després Aloy n'agafi el relleu. Informa Pere Fontanals.

17:09 JxCat i PSC obren negociacions per pactar la Diputació de Tarragona al marge d'ERC. Per Jonathan Oca.

17:08 Ciutadans recorda a Valls que els pactes a Barcelona els ha de validar Rivera. Carlos Carrizosa explica que hi ha un òrgan paritari entre la plataforma del candidat i el partit taronja, que és el que pren les decisions sobre política d'aliances. Per Pep Martí.

17:07 PRIMÍCIA Maragall i Colau començaran a negociar aquest dimecres; per Joan Serra Carné i Sara González.