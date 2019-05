El País Valencià és el segon territori amb més víctimes per violència de gènere

El País Valencià és el segon territori dins l'estat espanyol amb més víctimes mortals de violència de gènere registrades aquest 2018. Segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'any s'han registrat un total de 4.794 víctimes. Per davant se situa Andalusia amb un total de 7.047, i en tercer lloc està Madrid amb 3.656.L'informe publicat aquest dimarts evidencia que en darrer any el nombre de dones víctimes de violència de gènere ha augmentat un 7,9% respecte al 2017, arribant a un total de 31.286 casos. En el cas de València aquest increment també és superior a la mitjana espanyola, ja que la xifra s'ha incrementat un 14,3%.Quasi la meitat de les víctimes de violència de gènere tenien entre 25 i 39 anys, sent a les franges d'edat de dones d'entre 60 i 64 anys, i 18 i 19 on més han augmentat els casos. Així la taxa de víctimes a escala estatal queda en què de cada 1.000 dones majors de 14 anys, un 1,5 pateix violència de gènere.

