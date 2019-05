Què és el «Land Art» que s'ha posat de moda a la Noguera?

Mola i lo padrí Foto: Àlvar Llobet

Lo padrí i el seu "pare", Pere Anton Mola Foto: Àlvar Llobet

L'ou de pedra, una de les primeres creacions de Land Art a Montsonís Foto: Àlvar Llobet

Papallones de fusta, a Montsonís Foto: Àlvar Llobet

A Pere Anton Mola l'aturen pels carrers d'Artesa de Segre (Noguera). El feliciten per la creació que ha estrenat fa poques setmanes i que es troba al terme de Montsonís, un dels pocs municipis catalans que té el segell de "poble amb encant". Es tracta d'un gran avi de més de tres metres i 350 quilos de pes que, assegut i recolzat en una mangala, contempla des d'un turó l'esplanada de la comarca amb el Montsec de fons.L'han batejat com "Lo padrí de Montsonís" i tots els pobles dels rodals en van plens d'aquesta curiosa efemèride. Mola explica que aquesta construcció li ha portat més de sis mesos de feina, i detalla que l'obra ha estat creada majoritàriament amb fustes de palets que ha anat acoblant al taller de casa seva.En aquest sentit, l'artista de 36 anys apunta que una de les majors dificultats ha estat atinar bé en la proporció de la figura. "L'obra es va iniciar amb el cap i després he anat mesurant les proporcions de les extremitats", detalla Mola, que recorda que aquesta obra és la tercera creació que ha pensat per a l'entorn natural de les muntanyes i camins de Montsonís.Abans de "lo padrí", Mola havia fet amb canyes la silueta d'un corredor i també una porta natural que s'obria al paisatge. Aquesta, però, és la seva obra magna que es relliga amb la moda del "Land Art" que ha anat creixent a la zona. Aquest és un corrent de l'art contemporani iniciat als anys seixanta en desert dels Estats Units i posteriorment desenvolupat als països escandinaus que es basa en la creació d'obres en plena natura utilitzant els materials que ofereix l'entorn com podrien ser fustes, pedres o gel, i està concebut per tenir una vida efímera. En resum; és un art creat de la natura que la mateixa natura acaba per fer desaparèixer.L'estàtua de l'avi gegant no entraria estrictament dins dels patrons d'aquesta disciplina artística, però el fet d'haver estat construït amb fustes i la seva espectacularitat el converteixen en un reclam per a poder descobrir altres obres fetes en els darrers anys en aquest municipi de la Noguera. Un gran ou de pedres, la fulla de la felicitat bastida amb branques, papallones de fusta i fins i tot una serp feta amb petits troncs dibuixen un espai artístic i decorós amb l'entorn natural, on s'hi troben visitants passejant o runners entrenant.De fet, a Montsonís es celebra des de fa sis anys la "Trail Lo Búnker" , un esdeveniment per a corredors (que poden competir en curses de 14 o 22 km) i passejants (la caminada és d'11 km) que es fa aquest proper diumenge i en el qual els participants poden votar la millor creació artística que han anat veient durant el recorregut.Aquest peculiar concurs es va iniciar fa quatre anys en el marc de la competició, que enguany tindrà un nou punt de pas com a novetat. Lo padrí gegant de fusta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor