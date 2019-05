Per què Artadi pressiona Maragall per formar un bipartit independentista?

Artadi i Maragall es desplaçaran probablement divendres a Soto del Real per mantenir una reunió amb Quim Forn, candidat de JxCat a Barcelona

Elsa Artadi va passar bona part de la campanya electoral buscant el cos a cos amb Ernest Maragall. El va acusar de formar un "únic equip" amb Ada Colau, va constatar que a la dècada dels seixanta ja treballava a l'Ajuntament i va acusar-lo de pretendre "aïllar" Carles Puigdemont a l'exili belga . En l'últim tram cap al 26-M va anar moderant el to, seguint els consells de dirigents de l'equip de campanya, i passades les eleccions està exhibint un to conciliador amb ERC. Tant és així que, des que es van conèixer els resultats, Artadi aposta per un govern municipal format pels republicans i JxCat i que sigui, per tant, "100% independentista". Aquesta fórmula suma 15 regidors, i seria la idònia perquè l'exconsellera, després d'un mal resultat , adoptés un rol institucional.Els 15 regidors deixarien l'entesa a sis representants de la majoria absoluta. El candidat d'ERC ha estès la mà tant a JxCat com a Ada Colau, que mantenen un veto creuat i inamovible, fruit de la llunyania ideològica. La número dos de Quim Forn està a l'espera que autoritzin una reunió a finals de setmana -el dia més probable és divendres, segons les fonts consultades per- per tal d'anar a veure l'exconseller d'Interior acompanyada de Maragall i, d'aquesta manera, abordar l'escenari de pactes. Si el cap de cartell d'ERC acaba pactant amb Colau -sumen 20 regidors, un menys de la majoria absoluta-, seria "estrany i sorprenent", ha defensat Artadi aquest matí en una entrevista al programa Els Matins de TV3 . De moment, totes dues tenen una oferta damunt la taula: acord d'investidura amb llibertat dels presos i referèndum La prioritat de JxCat és replicar a l'Ajuntament el model de pacte que hi ha a la Generalitat, just a l'altra banda de la plaça de Sant Jaume. Encara que JxCat i ERC estiguessin en minoria -15 regidors-, Artadi manté que seria millor que un govern en solitari -deu regidors- de Maragall. Colau ha manat els últims anys amb només onze representants, tret del període que també comptava amb el suport del PSC, i això li ha complicat la gestió en el dia a dia fins al punt de patir reprovacions en el ple. La conversa amb Forn a Soto del Real -on l'exconseller va proposar al candidat d'ERC fer una llista unitària, finalment rebutjada- definirà com aniran les negociacions.També ho farà, molt especialment, la primera trobada entre Maragall i Colau, que se celebrarà aquest dimecres, com va avançar NacióDigital . L'equip de JxCat ja ha celebrat reunions internes -ahir mateix Artadi es va trobar amb el grup municipal- i seguirà amb atenció el primer tempteig entre el guanyador de les eleccions i l'alcaldessa en funcions. Tampoc es descarten contactes telefònics directes entre el candidat d'ERC i Artadi, que van compartir Govern durant mig any. Maragall va demanar a Colau que l'acompanyés a Soto del Real per veure's amb Forn, però la líder dels comuns s'hi va negar.Barcelona no és, ni molt menys, l'única negociació que hi ha oberta aquests dies. Les diputacions, per exemple, també centraran les converses. ERC està en disposició de presidir-ne tres -Barcelona, Tarragona i Lleida-, mentre que JxCat es quedaria la de Girona. L'espai de Puigdemont, però, ja ha arrencat contactes amb el PSC -al marge dels republicans- per governar conjuntament la de Tarragona. Fins ara, pactar amb partit que van avalar l'aplicació del 155 ha estat una línia vermella per a l'independentisme.Una de les prioritats que hi ha en aquest marc negociador és que el Govern no en surti perjudicat, segons apunten tant des de JxCat com d'ERC. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, és una de les dirigents que forma part de la comissió negociadora impulsada per l'espai de Carles Puigdemont, i aquest dimarts ha assegurat que l'executiu prefereix un "alcalde o alcaldessa sobiranista" . No ha concretat qui hauria de ser -si Maragall o Colau, fonamentalment-, però només uns instants abans de pronunciar la frase s'havia felicitat per la victòria republicana a Barcelona.En tot cas, el Govern considera "avalat" el pacte entre JxCat i ERC a les urnes després de les municipals i europees, i manté que l'estabilitat està garantida. De moment, l'escenari d'uns comicis catalans no és immediat, i tot dependrà de la gestió que es faci en el moment que arribi la sentència del Tribunal Suprem. I, també, de quin sigui el mapa municipal de pactes que sorgeixi de les negociacions d'aquestes setmanes.

