La CUP denuncia que un error del Ministeri de l'Interior els ha restat 56.000 vots el 26-M

La Cup ha sigut un fraude, politicament parlant.

Per Jim el 28 de maig de 2019 a les 18:35 0 0

A mi, personalment, m'han defraudat des que es van aliar a la CiU de Jordi Pujol. Un partit que s'autodefineix anti-capitalista, anti-sistema, etc., aliant-se amb CiU i l'independentisme; és a dir, amb la dreta catalana. S'han cregut el conte aquest que "Espanya ens roba", etc. És cert que Catalunya col·labora al desenvolupament nacional, com Madrid (la que més) i altres comunitats autònomes. Això no hauria de semblar malament als cuperos. Doncs la solidaritat amb altres pobles menys desenvolupats és pròpia de la doctrina comunista. No? I no creguin que som tan solidaris. Doncs només cal veure el que Catalunya ven i compra a la resta d'Espanya i d'observar que més de 600.000 llocs de treball a la nostra comunitat depenen del nostre superàvit comercial amb Espanya. Això del dèficit fiscal que fixen en 20.000, 18.000, 12.000, 9.000 ME., És un conte inventat pels responsables del moviment independentista. D'aquí que hagin donat tantes xifres. Avui ja no es parlen de les mateixes per estar desacreditades. En fi, el que s'ha dit, la Cup té molt poc o gens de moviment socialista, etc. I, és clar, el poble l'ha posat al seu lloc. Doncs per votar un partit independentista no han de fer-ho per la Cup sinó per l'original, CiU i loss partits nous que han sorgit del mateix.