Aixequen el confinament de Tamara Carrasco a Viladecans

I seguim fent passes, ara el Jutjat d'Instrucció de Barcelona aixeca el confinament a Viladecans de @TamaraVila83 després de més d'un any d'excepcionalitat jurídica injustificada. pic.twitter.com/nORgCDEanY — salellas advocats (@salellasadv) May 28, 2019

El jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, a qui ha recaigut la instrucció de la causa contra Tamara Carrasco, la membre dels CDR investigada per desordres públics, ha decidit aixecar el seu confinament a Viladecans (el Baix Llobregat), dictat per l'Audiència Nacional.Actualment, precisa el jutjat, "manca de justificació el manteniment de la mesura cautelar", en tant que "ha desaparegut la causa que en el seu moment l'havia pogut motivar", és a dir, un presumpte delicte de terrorisme. Actualment, recorda la institució judicial, la causa se circumscriu a un possible delicte de desordres públics i, per tant, el confinament resulta "desproporcionat". Carrasco, però, està confinada a Viladecans des del passat 12 d'abril del 2018.Malgrat que no va ser finalment investigada per terrorisme, l'Audiència va dictar contra ella una dura mesura cautelar. No podia sortir del seu municipi, si no era amb permisos puntuals sol·licitats expressament. Tamara Carraco, de la mateixa manera que ho van intentar amb Adrià Carrasco -exiliat a Bèlgica-, va ser detinguda per la Guàrdia Civil, a petició de la Fiscalia, arran d'un informe en què l'institut armat li atribuïa ser una de les principals dirigents dels CDR, i presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició. Poc després, però, l'Audiència Nacional va deixar-la d'investigar perquè no veia indicis d'aquests delictes, i va remetre la competència de la investigació a jutjats ordinaris de Catalunya.Els fets que s'atribueixen a Carrasco es limiten, segons el jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, a la difusió a través de les xarxes socials d'un missatge d'àudio de poc més de cinc minuts, en què presumptament es difonia i s'instava a tallar carreteres. Alguns d'aquests talls, segons el jutge, van ser comesos a l'avinguda Meridiana i la Diagonal de Barcelona, així com l'estació de Sans.

