Sànchez demana sortir de la presó per la ronda de contactes amb Felip VI

Jordi Sànchez ha demanat permís per assistir a la ronda de contactes de Felip VI amb els partits amb representació al Congrés. El diputat de JxCat, suspès des de divendres per la cambra baixa, ha presentat l'escrit al Suprem.La ronda de contacte es fa per precepte constitucional abans de proposar al Congrés un candidat a la presidència del govern espanyol. L’article 99 de la Constitució estableix que “després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en la resta de supòsits constitucionals en que procedeixi, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del govern”.La formula utilitzada ha permès històricament que no només assisteixin a aquesta ronda els portaveus o diputats de les formacions que tenen representació a la cambra baixa, sinó també els seus dirigents. Així, per exemple, el 2016 va acudir a la ronda de contactes el president de la comissió gestora del PSOE, Javier Fernández, malgrat que no era diputat, o el 2015 el Rei va rebre com a representant d’UPN el president del partit, Javier Esparza, en comptes d’un dels seus dos diputats al Congrés.D’aquesta manera, la suspensió de Sànchez no impediria la seva designació si ho autoritza el Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor