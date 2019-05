L'independentisme fa història a Lleida i arriba al 84% de regidors

Lleida 2019 Totes les dades Regidors a escollir: 1.713 Cens total: 301.577 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 207.114 68,68% Abstencions: 94.466 31,32% Vots nuls: 2.485 1,20% Vots en blanc: 4.341 2,12% Partit Vots % Regidors

El nombre de regidors independentistes a la demarcació de Lleida ha assolit un percentatge històric. Un 84% dels edils escollits per la ciutadania són d'ERC, Junts per Catalunya, CUP o Primàries, una dada que, en xifres, es tradueix en 1.442 representants.En total a la demarcació es repartien 1.713 edils, 14 menys que fa quatre anys. La força que més cadires ha aconseguit ha estat Junts per Catalunya amb 751. Els republicans, per la seva banda, n'han obtingut 654.En els comicis del 2015, el nombre de regidors independentistes es va situar en el 79%; 1365 de 1727. En aquell cas, CiU va obtenir 827 edils i ERC 507.

