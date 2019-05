El Govern reclama que hi hagi un alcalde «sobiranista» a Barcelona

▶#Portaveu @meritxellbudo: “Hem fet una valoració del resultat de les municipals i europees, celebrem l’increment de participació. Refermen i confirmen que el sobiranisme té el suport majoritari, tant a les europees, com a les municipals amb 700 alcaldies" pic.twitter.com/twL8ICDe2E — Govern. Generalitat (@govern) 28 de maig de 2019

Primera reunió del Govern després de les municipals i europees. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha analitzat amb els consellers uns resultats que han atorgat al sobiranisme la victòria a les urnes, amb el triomf d'ERC a Barcelona com a protagonista. Segons ha indicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, l'executiu se sent "avalat" pels números que surten del 26-M perquè el sobiranisme "té el suport majoritari". "Ha quedat més clar que mai", ha assenyalat Budó, que ha indicat que l'estabilitat del Govern no quedarà afectada per la dinàmica de pactes fins a la constitució d'ajuntaments. En clau barcelonina, Budó ha apuntat que la ciutat necessita un "alcalde o alcaldessa sobiranista", sense precisar si es tractava d'Ernest amragall, Ada Colau o bé Elsa Artadi, la seva predecessora en el càrrec."Les eleccions refermen i confirmen que el sobiranisme té el suport majoritari, tant a les europees com a les municipals, amb 700 alcaldies", ha reflexionat Budó, que ha insistit que els resultats favorables als partidaris d'aquesta opció s'han anat repetint al llarg de l'últim cicle electoral. "La composició del Govern queda avalada i ens dona força per seguir amb l'entesa i seguir governant aquesta legislatura", ha apuntat, en referència a la composició actual de l'executiu, amb dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. Totes dues formacions han mantingut discrepàncies en campanya electoral, especialment a Barcelona, on JxCat ha estat crítica amb Ernest Maragall.El guanyador de les eleccions ha estès la mà tant a l'espai postconvergent com a Barcelona en Comú, liderada per l'alcaldessa en funcions, Ada Colau. Budó ha evitat referir-se a les crítiques d'Elsa Artadi, número dos de JxCat a Barcelona, contra Maragall per presumptament haver "aïllat" Carles Puigdemont a Brussel·les. Aquesta qüestió, ha dit, no s'ha tractat durant la reunió del consell executiu. "No tenim constància que hi hagi hagut cap maniobra en aquest sentit. No tenim constància de res més", ha apuntat sobre les paraules de la seva predecessora en el càrrec.Els comicis del 26-M s'han celebrat pràcticament un any després que Torra arribés a Palau, on compareixerà dimarts vinent, precisament, per passar balanç d'aquest període. Així ho ha avançat Budó en la roda de premsa posterior al consell executiu. La setmana que ve, qui parlarà serà Torra. En el seu mandat, el president ha comparegut en una sola ocasió a la sala de premsa de Palau. Va ser el 25 de setembre, quan va presentar el pla de Govern.Un cop passat el cicle electoral, una de les prioritats de Torra -i també de Carles Puigdemont- és recomposar la unitat sobiranista a través d'una nova estratègia encara per definir. El tram de mandat que ve a partir d'ara estarà marcat pel final del judici al Tribunal Suprem i la sentència que emetrà previsiblement a la tardor.

