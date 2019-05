Alcaldia compartida a Manresa, l'opció que ERC i JxCat assumeixen abans de començar

ERC i Junts per Manresa encara no s'han reunit oficialment i, pel que sap, tampoc secretament, però tots dos partits encaren la negociació per formar govern assumint, encara que sigui en veu baixa, que diumenge passat es va produir alguna cosa més que "un empat tècnic" entre Marc Aloy i Valentí Junyent. En realitat, amb una diferència d'11 vots en un cens total de 52.800 manresans , el resultat es valora com un empat "total". Com a molt, els republicans veuen la seva pírrica victòria com una manera de que Junts per Manresa assumeixi que no té força per negociar l'alcaldia. I a més, volen posar en valor una victòria que se'ls resistia des de 1934 Els resultats de les eleccions municipals fan que el pacte entre ERC i Junts per Manresa sigui l'únic possible per formar un govern estable. Si l'empat entre les dues forces hagués estat a 9, o si el PSC hagués aconseguit un cinquè regidor , els negociadors, però sobretot Junts per Manresa com a segona força, haurien pogut ser més exigents en el pacte jugant amb la possibilitat d'un govern alternatiu amb els socialistes.Però no ha estat així, i davant de l'empat "total" entre les dues forces i la impossibilitat de pactes alternatius, ERC i Junts per Manresa es veuen abocats a entendre's prenent com a base el pacte que els ha portat a estar junts durant aquests darrers tres anys. Un pacte que, cal no oblidar-ho, es va forjar ben avançat el mandat malgrat els intents de la llavors CiU per pactar un govern des de l'endemà de les eleccions, i que va viure una cruenta revisió arran la crisi de les gravacions a David Bonvehí per part de la que era portaveu d'ERC, Mireia Estefanell Amb aquestes premisses, tot dos partits calibren en veu baixa un model de govern establert sobre la base d'una alcaldia compartida entre Valentí Junyent i Marc Aloy. Un govern amb els dos primers anys d'alcaldia de Junyent, que així completaria un cicle de 10 anys al capdavant de l'Ajuntament, i amb Marc Aloy governant la ciutat els darrers dos anys. Com a força guanyadora dels comicis, el republicà veuria reconeguda la seva victòria de diumenge sent batlle quan arribessin les properes eleccions.Tot i que aquesta opció és la que existeix en la remor de tots dos partits, tampoc és una possibilitat que els entusiasmi de valent, sobretot a ERC. Entre els republicans hi ha qui creu que Marc Aloy hauria de ser alcalde des del primer dia. Consideren que si hagués passat el contrari, Junts per Manresa no hagués calibrat cap altra possibilitat que una alcaldia de quatre anys de Junyent.Si s'arriba a aquest acord també caldrà veure quin rol jugarà Junyent a partir de mig mandat. En l'entrevista que l'alcalde va oferir a NacióDigital abans de les eleccions va assegurar que, en cas de no guanyar, es plantejaria quin seria el seu paper "a partir de la nit del 26 de maig". L'endemà dels comicis, en una altra entrevista recollida per aquest diari , ja concretava més: "Em puc veure en el govern municipal en papers diferents", assumint la "mobilitat" de responsabilitats que pot tenir al llarg del mandat.

