El Banc d'Espanya s'alinea amb el PSOE i desaconsella regular el preu del lloguer

En el seu informe anual del 2018, el Banc d'Espanya es pronuncia en contra de regular per llei els preus del lloguer. L'organisme argumenta que la intervenció de l'administració en els contractes d'arrendament provocaria una reducció de l'oferta i també el deteriorament dels immobles.El Banc d'Espanya assegura que els preus de l'habitatge no han tornat als nivells precrisi i, per tant, no és moment de regular els lloguers sinó d'incrementar l'oferta. Per fer-ho, l'organisme planteja que s'ofereixin els "incentius adequats" als propietaris per posar els seus immobles en lloguer. Una proposta que ja va posar sobre la taula el PSOE durant la curta legislatura de Pedro Sánchez i també en campanya, després de l'aprovació al març del decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que finalment no va incloure la política d'incentius fiscals.Segons el Banc d'Espanya l'augment de l'oferta és la "millor recepta" per aconseguir una "moderació sostenible" dels preus de lloguer.L'organisme reconeix l'"enduriment" de les condicions per accedir a viure en un habitatge de lloguer, especialment per als joves i sobretot a Barcelona i Madrid. Des del 2014 el preu mitjà d'un contracte d'arrendament a la capital espanyola s'ha incrementat un 42%, mentre que a la capital catalana l'augment ha estat del 38%.Una setmana després que el Govern hagi anunciat l'impuls d'un nou decret llei per regular els preus del lloguer, el PSC ha demanat al Consell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre la mesura.Els socialistes recorden que la possibilitat d'intervenir en el preu dels arrendaments es va abordar a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i assegura que les dues parts van reconèixer que les competències en la matèria són estatals.El Consell de Garanties té 12 dies per presentar el dictamen que determinarà de qui és competència la regulació dels lloguers. Com sempre, l'informe no serà vinculant i, per tant, el seu compliment no serà obligatori.

