El professorat denuncia un «ERO encobert» en la reforma de l'FP

El professorat de cicles formatius agrupats a la Plataforma Defensem l'FP, i amb el suport dels sis sindicats representants del sector, han registrat un manifest en contra del que consideren la reforma ''low cost'' de l'FP aquest dimarts a Educació, per demanar que retirin el decret que regula els canvis curriculars i busquin consens per tirar endavant les modificacions necessàries.Amb el suport dels sindicats, la plataforma ha aglutinat desenes de persones davant les portes del Departament d'Educació per denunciar que el canvi de currículum redueix les hores lectives dels alumnes i per tant, els perjudica, alhora que podria permetre prescindir del 5% del professorat actual, per la qual cosa consideren que és un ERO encobert.Per la plataforma, la reforma anunciada pel Govern que ja s'ha començat a comunicar als centres, és una reforma ''low cost'' de l'FP. Consideren que els canvis curriculars ''atempten'' contra la formació dels alumnes perquè la reducció d'hores lectives perjudica l'alumnat. En declaracions als mitjans, Enric Mieza, portaveu de la plataforma Defensem l'FP ha explicat que el decret ''no es pot entendre des de cap punt de vista'' i per això, han entrat al registre del Departament el manifest que demana retirar aquesta reforma i treballar per una de consensuada amb els sindicats, els sindicats d'estudiants, els professors i els tècnics.Per Mieza, hi ha cicles on convé fer més pràctiques i on una formació dual pot resultar interessant, però també ha defensat que n'hi ha d'altres que no. Ha recalcat que actualment només el 10% dels alumnes fa aquesta mobilitat compartida entre empresa i centre i ha criticat que es vulgui ''homogeneïtzar'' en detriment de les hores lectives. Per Nieza és important que ''l'FP dual sigui dual i la no dual, no dual'' i ha alertat que amb els canvis actuals, s'estan unificant els models.La plataforma també critica que els canvis anunciats a final de curs s'estan començant a notificar als centres per a ser implantats el mes de setembre vinent, en un moment en què és difícil organitzar el canvi i els alumnes ja estan preinscrits amb un currículum determinat.A més a més, del perjudici que consideren que genera a l'alumne aquest canvi, la Plataforma alerta que si es redueixen les hores lectives caldran un 5% menys dels més de 6.000 professors de cicles, que hi ha actualment. Tot i el compromís verbal del Departament de no reduir les plantilles, la plataforma s'ha mostrat convençuda que a la llarga s'efectuaran aquests canvis i ho consideren un ERO encobert.La plataforma ha pogut entrar aquest dimarts a la reunió de la mesa sectorial, com ho han fet també els sindicats amb representació al sector i que també s'han sumat a la protesta dels professors. Ramon Font, portaveu nacional d'USTEC-STEs, ha insinuat que l'increment d'hores amb presència a l'empresa és per ''estalviar-se mà d'obra i professorat''. Tot i que Font també ha destacat que el Departament s'ha compromès a no retallar professorat, situa al voltant de 500 les dotacions que es podrien perdre a la llarga.Des de CCOO, Rodrigo Plaza ha destacat que el canvi ''precaritza'' les condicions de l'alumnat i lamenta que l'augment d'hores a l'empresa no estan garantides en qualitat. A més, alerta que hi ha un increment de càrrega lectiva el primer curs que preveu que faci augmentar l'abandonament prematur dels estudis. Per Plaza, el model d'FP Dual és ''segregador'' perquè només tria els alumnes amb millors expedients.Jesús Martín, d'UGT, ha destacat que amb els canvis, els alumnes aniran a l'empresa sense el rodatge ''indispensable'' alhora que demana ''concertació social'' i formació amb contracte i no per un model de beca. Des de la CGT, Encarna Salguero, ha valorat que la reforma s'ha fet ''a correcuita'' i sense fer valoracions del sistema actual, mentre que des d'ASPEPC, hi veu també una voluntat de privatitzar l'FP perquè amb menys hores, s'abarateix el cost d'impartir els cicles als centres privats.Per la seva banda, fonts del Departament d'Educació, han explicat que fa dies que s'estan duent a terme les negociacions i que continuaran els propers dies.

