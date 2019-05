El 19% dels electors s'han quedat sense representació a l'Ajuntament de Terrassa

Terrassa 2019 Totes les dades Cens total: 156.118 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 95.766 61,34% Abstencions: 60.357 38,66% Vots nuls: 244 0,25% Vots en blanc: 408 0,43% Partit Vots % Regidors

Els resultats electorals de les eleccions municipals de Terrassa han estat segurament dels més comentats de la història. No només per la pèrdua de poder del PSC, que per primera vegada en els últims 40 anys deixa de ser la força més votada i la sorpresa protagonitzada pel partit de l'exalcalde socialista, Jordi Ballart ; sinó també pels partits que no han aconseguit sumar el 5% dels vots i queden fora de l'ajuntament terrassenc.Un percentatge que només cinc candidatures de les dotze que es presentaven han aconseguit superar, deixant una cinquena part -el 19%- dels electors sense representació al plenari municipal. Així, del total de vots emesos (95.766), que van representar el 61,34% de participació, els partits sense representació en sumen fins a 18.279 vots (concretament, el 19,08% del total). L'any 2015 les dades van ser molt diferents, i les forces que no van aconseguir entrar van sumar el 3,40% (2.857) del total de vots (83.796).El cas més sorprenent, per a molts, ha estat el de Terrassa en Comú (TeC), que de ser la principal força a l'oposició amb sis regidors s'ha quedat sense representació a l'ajuntament. Una desfeta que molt pocs s'imaginaven quan pocs mesos abans de les eleccions Podem, ICV i EUiA, deixaven la coalició amb qui s'havien presentat l'any 2015 i formaven una candidatura alternativa sota el nom de Podem-Iniciativa Verda d'Esquerres (Ive).A més a més, durant la campanya electoral, el germà petit de Barcelona en Comú (BeC) amb Ada Colau al capdavant, es va mostrar fort i amb clara voluntat de liderar el canvi a la ciutat. Finalment, però, la divisió els ha passat factura i ha fet que ni uns ni altres hagin aconseguit entrar. TeC va sumar 4.636 vots (4,85%) i Podem-Ive 3.511 (3,68%).La CUP i el PP tampoc van aconseguir prou suports i s'acomiaden durant quatre anys de la política institucional. La CUP va sumar 3.434 vots (3,49%) i el PP 2.953 (3,09%). Amb tot, el candidat de la CUP, Marc Medina, ha assegurat que des de la Candidatura d'Unitat Popular seguiran treballant des del carrer mentre que el popular Álex Rodríguez, ha deixat el càrrec de president local.Ben a prop del PP es va quedar Vox, que va aconseguir sumar 2.223 vots (2,33%) seguit de Terrassa per la República-Primàries amb 1.234 vots (1,29%). A la cua hi ha el Partit Família i Vida (PFiV) que el van votar 288 persones (0,30%).Resultats eleccions europees:

