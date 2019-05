Ciutadans recorda a Valls que els pactes a Barcelona els ha de validar Rivera

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dimarts que els pactes electorals a Barcelona els ha de validar Albert Rivera. Sobre els pactes que es puguin fer al consistori i la capacitat de decisió que tingui Manuel Valls, Carrizosa ha explicat que la candidatura que donava suport al candidat era una coalició entre la plataforma Valls i Ciutadans, i que es va crear un òrgan paritari que és el que pren les decisions. "Tot acord sobre pactes haurà de ser ratificat per aquest organisme", ha sentenciat Carrizosa.Carlos Carrizosa s'ha negat a "fer càbales" sobre possibles acords per barrar el pas a l'alcaldable Ernest Maragall i la possibilitat de mostrar suport a Ada Colau com a candidata alternativa, tot dient que "han passat només 24 hores" de les eleccions i que "hi ha temps per això". "El candidat que hauríem volgut com a alcalde de Barcelona és Manuel Valls", ha afirmat.Diumenge a la nit, en el moment de valorar els resultats, Manuel Valls va expressar la seva discrepància rotunda amb un possible pacte de Ciutadans amb Vox a la Comunitat de Madrid. La política d'aliances de Rivera és un motiu de conflicte amb Valls i un tema que batega com un malestar de fons en la relació política entre tots dos. Potser per això, Carrizosa ha recordat avui, de manera tangencial, que ja s'havia expressat una discrepància per part de valls després dels pactes a Andalusia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor