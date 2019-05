VÍDEO El fiscal s'embolica amb els vídeos i confon la vaga del 3-O amb la del 8-N

La prova documental al judici de l'1-O del Tribunal Suprem embolica el relat de la Fiscalia. Després que s'hagin visionat imatges del 20-S davant de la conselleria d'Economia, s'hagi pogut escoltar el discurs de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart damunt els vehicles de la Guàrdia Civil, i s'hagin vist imatges de l'1-O, la Fiscalia s'ha embolicat amb els vídeos del 3 d'octubre i el 8 de novembre."Senyor fiscal, no hi havia presos el dia 3 d'octubre", han aclarit les defenses, que s'han queixat al tribunal per la poca exactitud de les proves i el perill de barrejar esdeveniments.De fet, durant tota la sessió d'aquest dimarts les defenses han demanat insistentment a la Fiscalia que precisés el lloc i el dia dels vídeos que s'anaven projectant. Unes dades que els representants del ministeri fiscal han admès que no podien donar. "Crec que és Vilatorrada, o algo així", ha afirmat un dels fiscals. En una altra ocasió, la Fiscalia ha hagut d'admetre que no sabia d'on es tractava: "M'encantaria, però no soc capaç de saber-ho"."S'està demanant del fiscal una identificació que res ha d'afegir respecte del que les defenses saben, i no és una qüestió de l'acusació i de si en un o altre col·legi, sinó que és un clima", ha esgrimit el fiscal. Una situació que les defenses han considerat rellevants: "Té especial transcendència".

