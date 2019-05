Constituït el consell assessor de polítiques de gènere en salut per avançar cap a la igualtat

Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les dones , i des del Departament de Salut s'ha presentat el consell assessor de perspectiva de gènere en les polítiques de salut. Segons la consellera Alba Vergés, era "important" tenir aquest nou òrgan que des d'ara endavant es reunirà trimestralment per abordar la perspectiva de gènere a l'hora de traçar polítiques en l'àmbit de la salut. La constitució del consell assessor també obeeix a una de les prioritats del Govern des del principi, ha dit Vergés, "la de complir amb la introducció de la perspectiva de gènere en salut"."No només és tenir en compte les diferències de gènere, sinó sobretot les desigualtats de gènere que deriven de factors socials com els estereotips, que també existeixen en el sistema sanitari català", ha dit Vergés. La consellera ha defensat que es tracta d'un consell assessor "plural i divers", ja que compta amb una quinzena de veus acadèmiques, professionals de la salut i juristes.Al consell també s'abordaran les violències i discriminacions de gènere en l'àmbit laboral dins del sector, ja que l'estratègia del Govern també ho contempla. El que surti del consell assessor constituït aquest dimarts servirà al Govern per a desenvolupar, de forma avalada acadèmicament, polítiques que comptin amb aquesta perspectiva. "Es donaran eines als professionals i informació a la ciutadania, perquè millorar la salut de les dones és millorar la salut de tothom", ha dit Vergés.

