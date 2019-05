Cambrils repeteix tripartit però amb actors diferents: ERC governarà amb JxCat i NMC

Cambrils 2019 Totes les dades Cens total: 22.341 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 13.558 60,69% Abstencions: 8.783 39,31% Vots nuls: 60 0,44% Vots en blanc: 125 0,93% Partit Vots % Regidors

Es repeteix la història a Cambrils però amb actors diferents. El municipi del Baix Camp tornarà a estar governat per un tripartit. ERC governarà al costat del Nou Moviment Ciutadà (NMC) i Junts per Cambrils. Els republicans aposten per renovar la confiança amb el PDECat (ara Junts) i per donar una oportunitat amb nou moviment municipalista. En aquest cas, els socialistes queden apartats i la candidatura encapçalada per Ana López (PSC) queda fora del govern.Camí Mendoza, cap de llista d'ERC i alcaldessa en funcions, ha explicat que aquestes dues formacions eren les més ben posicionades per poder pactar i aconseguir un acord que beneficiés al conjunt dels cambrilencs. La republicana ha destacat que la situació nacional ha afectat a poder tenir converses amb el PSC, l'antic soci de govern.Per la seva banda, Josep Lluís Abella (Junts) ha assegurat que no havien tingut converses amb cap altre grup. Afronta la tercera etapa a dins del govern, la segona amb un pacte amb ERC.Oliver Klein (NMC) ha afirmat que havien parlat amb totes les forces i que el pacte que més s'ajustava als seus objectius era el d'ERC i Junts. El mateix portaveu ha recordat que fa quatre anys els "tocava governar" perquè van ser tercera perquè ho podran fer ara, gràcies a aquest acord a tres bandes.Ara d'ara encara no s'ha parlat de regidores ni de tinents d'alcalde, només s'han posat sobre la taula els programes i els objectius a assolir, han assegurat Mendoza, Klein i Abella.ERC va guanyar les eleccions i va aconseguir 6 regidors, dos més que al 2015. La segona força és Cs (4), seguida de PSC (4), Junts per Cambrils (3). NMC també en va aconseguir 3 i tanca la llista el PP, amb 1.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor