La PAH acusa Caixabank de vulnerar la llei d'emergència habitacional

La PAH ha ocupat aquest dimarts al matí una oficina de Caixabank a Barcelona per exigir solucions per a una veïna, Kerly, que va contractar una hipoteca amb l'entitat. La dona no pot assumir el pagament de la hipoteca i l'immoble va passar el 2017 a mans de Building Center, la immobiliària de l'entitat. Recentment l'ha adquirit la societat Coral Homes, gestionada pel fons voltor Lone Star. La plataforma demana a la propietat que li ofereixi un lloguer social, tal com preveu la llei catalana d'emergència habitacional 24/2015.Arran de l'acció d'aquest dimarts, la veïna ha aconseguit la condonació del deute, que ascendia a 50.000 euros i un lloguer social. Això sí, el lloguer aconseguit és de tres anys i per tant inferior a la durada de set que preveu la Llei d'Arrendaments Urbans. La PAH també diu que la proposta de lloguer social no respecta els barems segons ingressos que estableix la llei 24/2015.L'habitatge on viu Kerly -un antic local comercial adaptat- no disposa de cèdula d'habitabilitat, una situació de la qual ningú va informar la dona en el moment de comprar-lo.Les demandes de la veïna eren que el titular de l'immoble s'avingués a fer-li un contracte de lloguer social i la condonació del deute pendent. Des que va començar el conflicte, la veïna ha acumulat un deute de 50.000 euros i la persona que la va avalar per comprar l'immoble també ha perdut el seu habitatge. Mentre el pis va estar a mans de Caixabank, l'entitat va sol·licitar el desnonament tres vegades, i en totes les ocasions la PAH ho va evitar.La PAH recorda que després que el govern espanyol retirés el recurs interposat pel PP, la llei 24/2015 torna a preveure que els grans tenidors d'habitatge hagin d'oferir un lloguer social abans de desnonar i exigeix al Govern que faci complir la legislació. La plataforma alerta que la venda de l'immoble a Coral Homes fa que Kerly estigui "en risc" de rebre una nova demanda de llançament. El de Kerly és, segons la PAH, un cas paradigmàtic del comportament de les entitats financeres. La plataforma assegura que és habitual que els bancs venguin a fons voltor immobles que acumulen deutes, aconseguint així saltar-se la llei 24/2015.Després que el govern del PSOE aixequés els recursos interposats contra la llei 24/2015 per l'executiu de Mariano Rajoy, la PAH ja va exigir als bancs que complissin la legislació. La plataforma recorda que l'article 5 obliga els grans propietaris a fer lloguers socials a les persones que no puguin pagar la hipoteca o el lloguer i a fer dacions en pagament a qui no pugui pagar la hipoteca. També, que l'article 7 obliga els bancs a cedir pisos buits a les administracions públiques.A més, la PAH ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que compleixi la llei i sancioni els bancs i fons voltors que no ofereixin un lloguer social abans de sol·licitar un desnonament, tal com preveu la legislació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor