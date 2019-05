JxCat i PSC obren negociacions per pactar la Diputació de Tarragona al marge d'ERC

Poder....

Per Espritsant el 28 de maig de 2019 a les 17:33 0 0

El poder es el poder, i sembla ser que als de JxCAT, una vegada assegurada les poltrones a la UE pel Puigdemont i companyia, recordem que no estan a la presò, els altres si, doncs ara com hem dit la poltrona i el poder es adien i gustos, a veure si ERC prend nota i comença a sortir d´aquest somni, ja que d´aqui un any ja veurem qui es posa les medalles, i ERC ara per ara surt a desventatge... ERC de sentiment un no viu...