VÍDEO La Fiscalia es veu incapaç d'ubicar els vídeos de l'1-O: «No soc capaç de saber-ho»

La sessió del judici de l'1-O d'aquest dimarts ha començat a visionar els vídeos que el tribunal no ha deixat exhibir durant la fase d'interrogatoris dels testimonis. Els primers vídeos en projectar-se han estat els proposats per la Fiscalia i les primeres imatges que s'han projectat han estat del 20-S davant del Departament d'Economia.Així, el tribunal ha pogut sentir el discurs de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart damunt dels vehicles de la Guàrdia Civil desconvocant la manifestació, i prèviament el de les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Eulàlia Reguant a sobre dels vehicles.Quan s'han començat a visionar vídeos de l'1-O, però, i després que les defenses hagin demanat a les acusacions -i en diverses ocasions- que especifiquessin a quin lloc concret corresponien les imatges, el ministeri públic no ho ha sabut dir. "Crec que és Vilatorrada, o algo així", ha afirmat un dels fiscals. En una altra ocasió, la Fiscalia ha hagut d'admetre que no sabia d'on es tractava: "M'encantaria, però no soc capaç de saber-ho"."S'està demanant del fiscal una identificació que res ha d'afegir respecte del que les defenses saben, i no és una qüestió de l'acusació i de si en un o altre col·legi, sinó que és un clima", ha esgrimit el fiscal. Una situació que les defenses han considerat rellevants: "Té especial transcendència".

