El PP català fa autocrítica... menys Álvarez de Toledo

Vespre d'autocrítica ahir a la seu del Partit Popular de Catalunya, on es va reunir l'executiva per analitzar els resultats del 26-M. Presidits pel líder de la formació, Alejandro Fernández, hi eren presents, per primer cop des del 28-A, tots els actors polítics del partit, des de Dolors Montserrat, elegida per al Parlament Europeu, a Xavier García Albiol, que venia d'un magnífic resultat a Badalona, on ha assolit de nou la primera posició amb un regidor més que en l'anterior mandat, 11 en total.També hi era Cayetana Álvarez de Toledo, elegida diputada al Congrés el 28-A. Era el primer cop que participava en una reunió de l'executiva catalana des de les eleccions espanyoles. La seva intervenció va sorprendre alguns dels presents, ja que no va fer cap autocrítica sobre el mals resultats obtinguts, més enllà de preguntar-se retòricament pels motius pels quals el missatge del part it no ha trobat ressò en l'electorat català.Álvarez de Toledo es troba enmig d'una dura batalla pel càrrec de portaveu del Grup Popular al Congrés. Propera a Pablo Casado, avalada per l'entorn de l'expresident José María Aznar, molts barons territorials no la volen veure dirigint el grup perquè ofereix una imatge massa a la dreta. Tampoc entre els quadres del PP català troba Álvarez de Toledo molt de caliu, segons expliquen afonts properes al partit.En canvi, altres dirigents sí que van fer autocrítica. A la reunió de l'executiva van planar els resultats a Badalona, que alguns van posar com a exemple de missatge encertat: parlar de problemes que "realment interessen la gent" i evitar els discursos massa carregats d'ideologia i els "excessos retòrics". També es va elogiar el cas de Pontons, a l'Alt Penedès, on el popular Josep Totosaus va revalidar la majoria absoluta al municipi. Per cert, que a Pontons, a les eleccions europees, va ser la llista de Carles Puigdemont la que es va alçar amb el triomf, en una mostra curiosa de vot dual.

