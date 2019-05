ERC busca suports per aconseguir l'alcaldia de Vilanova i la Geltrú

🗣️ Des del primer moment ja vàrem alertar d'un pacte ja fet, i se'ns va reiterar que no existia i que era pur electoralisme.



👉🏼 Aquestes imatges són de la nit electoral d'ahir, que cadascú jutgi ⤵️ https://t.co/6Diyd9Rd4I — JuntsXCat VNG (@JxCatVNG) 27 de mayo de 2019

Esquerra Republicana de Catalunya no va ser la força més votada a Vilanova i la Geltrú per només 66 vots de diferència amb el PSC. Malgrat tot va aconseguir uns resultats històrics , doblant el nombre de vots obtinguts el 2015 i aconseguint, per primera vegada, 7 regidors a l'ajuntament. Olga Arnau està decidida a ser alcaldessa i per això ha obert una ronda de contactes "amb les formacions que durant la campanya van apostar per un ajuntament republicà i que es van comprometre públicament a investir a l'alcaldessa republicana que tingués més suports a les urnes".Amb aquest missatge, Arnau emplaça a Junts per Catalunya a parlar, ja que tot i que l'ambient entre totes dues formacions es va enrarir en el tram final de la campanya, la formació de Blanca Albà es va comprometre a no donar suport a cap partit del 155 . En declaracions a, Olga Arnau ha afirmat que els primers amb qui parlaran serà amb JxCat "ja que són amb els qui hem governat la ciutat el darrer any".A l'altra banda de la taula hi trobarà a Blanca Albà, que ha confirmat a aquest diarique, malgrat els gestos dels darrers dies, mantenen el seu compromís "per tenir un govern fort i independentista amb ERC i Capgirem Vilanvova - CUP a l'ajuntament" i que "serem coherents amb el que vam dir durant la campanya". Pel que fa al resultat de les eleccions, Albà ha destacat que "està clar que a Vilanova es va votar en clau diferent per les europees i per les municipals. Puigdemont va guanyar clarament però nosaltres hem passat de 6 a 3 regidors i per tant ens toca fer autocrítica".D'altra banda, l'alcaldable d'Esquerra Republicana ja sap que compta amb les simpaties de Capgirem Vilanova - CUP i SOM VNG, que a més, estarien disposats a governar amb coalició. De fet, totes dues formacions van visitar la seu electoral d'ERC la nit dels comicis per felicitar-los pels resultats, una situació que ha incomodat a JxCat.Les tres formacions coincideixen a afirmar que va ser un gest espontani i improvitzat i afirmen que no hi ha cap acord tancat. Tot i això tant Capgirem Vilanova -CUP com SOM VNG treballen amb la hipòtesi d'entrar a governar amb ERC. Davant l'opció de formar govern també amb Junts per Catalunya, la candidata cupaire, Marta Jofra, ha afirmat aque l'única línia vermella que tenen és no pactar amb els partits del 155, i que "de la resta tot es pot parlar". Tot i això, diu, "si volem tirar endavant el programa, ha de ser amb algú amb qui tinguem afinitat, i a més sempre hem apostat per un canvi al govern municipal, per tant ho veig molt difícil". La decisió final, però la tindrà, com és habitual, l'assemblea. Referent als resultats de diumenge, Marta Jofra relativitza la pèrdua de dos regidors ja que "veient el que ha passat a altres llocs, mantenir 3.500 vots té molt de mèrit".SOM VNG - Podem, per la seva banda, farà una assemblea dissabte per decidir el seu posicionament de cara a la investidura del 15 de juny. Tot i això, el seu cap de llista, Enver Aznar, en declaracions a aquest diari, ha dit que "hi ha una opció de fer govern amb les forces que històricament han estat hegemòniques a l'oposició, i que la seva prioritat és deixar el PSC i JxCat fora del govern". Aznar, però, posa condicions, com la municipalització de serveis públics, atendre l'emergència habitacional amb lloguers socials i millorar els serveis socials. Pel que fa als resultats de diumenge, tot i que SOM VNG va aconseguir mantenir els seus dos regidors, a nivell nacional "som els grans perdedors" i creuen que "totes les forces que aposten per espais transformadors hem de fer una reflexió i un replantejament de les estratègies".

