​El PP d'Alacant descarta un pacte amb Vox i només estendrà la mà a Cs

L'alcalde en funcions d'Alacant, el popular Luis Barcala, ha descartat aquest dilluns un acord amb Vox per a aconseguir una majoria absoluta en la corporació –amb la suma de tots els vots de la dreta–, segons informa el Diari la Veu . Ho ha argumentat dient que "senzillament, no he sentit ni tan sols els seus projectes ni el seu argumentari". A més, ha al·legat que allò que sí que coneix "no és molt inspirador" com per a "traslladar-lo a la gestió municipal".Per això, ha indicat que el grup municipal popular està preparat per a governar en solitari, com ja ha fet durant l'últim any, després de fer-se amb la vara de comandament en el ple d'investidura arran de la dimissió del socialista Gabriel Echávarri. No obstant això, oferirà a Ciutadans la possibilitat d'entrar a formar part de l'equip de govern.Barcala ha subratllat que podria "valorar moltes de les propostes de tots els candidats", però ha dit que les de Vox no les coneix. Barcala ha afegit que el que coneix de la campanya de les generals i autonòmiques "no és que sigui molt inspirador". "Si només hi ha això, evidentment tampoc hi ha molt a aportar", ha resolt.El líder del PP alacantí ha insistit que el seu grup està "preparat" per governar en solitari, encara que ha recalcat que tornarà a oferir a Ciutadans que entre a formar part d'un equip de govern que, "com més ampli" sigui, donarà "més estabilitat" a la ciutat. "Si això no és possible, assumirem la responsabilitat de governar en solitari", ha argumentat."Hem governat en minoria amb 8, podrem governar amb 14 amb més tranquil·litat, aquest no és el problema; la qüestió és tirar avant el treball", ha sostingut i s'ha referit al "volum" de tasques que es pot fer des de la Junta de Govern i des del ple per als temes transcendentals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor