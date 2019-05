Boye: «Sabem qui signa l'informe del Parlament Europeu i és un escàndol bastant fosc»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha valorat el resultat de les eleccions europees i ha assegurat que l'expresident a l'exili i Toni Comín podran ser eurodiputats des del primer dia i tindran immunitat per ser-ho. "Si no, per què no activen l'euroodre demà mateix?", s'ha preguntat. Segons la Junta Electoral Central (JEC) i els serveis jurídics del Parlament Europeu, Puigdemont ha d'anar a Madrid per acatar la Constitució i la seva immunitat no començaria fins al 2 de juliol, quan es constitueix l'eurocambra.En una entrevista al No ho sé de RAC1, Boye ha negat el supòsit i fins i tot ha assegurat que el suposat informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu el va fer algú altre. "Ja sabem qui signa l'informe, i no són els serveis jurídics. La gent se sorprendrà quan es conegui la identitat de l'autor, tot plegat és bastant fosc", ha insinuat l'advocat, i ha afegit que el nom de l'autor se sabrà "en els propers dies". "És un escàndol de proporcions importants. Hi ha una cadena de complicitats molt delicades", ha denunciat Boye.L'advocat ha dit que ara el Tribunal Suprem hauria d'aixecar l'ordre de detenció contra Puigdemont i Comín "entenent d'ofici que és improcedent perquè són persones amb immunitat". D'aquesta manera, els eurodiputats electes de Junts per Catalunya podrien tornar a Espanya per recollir l'acta. "No podran evitar la imatge de Carles Puigdemont ocupant el seu seient al Parlament Europeu", ha deixat clar Boye.

