VÍDEO Apallissen un carterista que enxampen al metro de Barcelona

Un grup de viatgers va apallissar dissabte passat un carterista que van enxampar a la parada de metro Espanya de Barcelona, a la línia 3. Les imatges van ser enregistrades per una usuària i s’han fet virals a les xarxes.Al vídeo es pot veure com dos homes, suposadament turistes, colpegen el carterista després de detectar-lo, per tal de poder recuperar els objectes personals que els havia robat.Els homes van retenir el carterista fins que van arribar els Mossos d’Esquadra, que el van detenir per furt. Fonts de la policia han apuntat que no hi ha ferits i que tampoc hi ha cap denúncia per cap de les parts.L’agressió va obligar a aturar la circulació a la línia de metro durant uns minuts.

