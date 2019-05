Els treballadors del Museu Picasso de Barcelona tornen a estar cridats a la vaga aquest dimarts

Demà els treballadors de Magmacultura al Museu Picasso de Barcelona tornem a la vaga.



Prou abusos i prou precarietat! pic.twitter.com/7h8iRLo0Bd — Vaga MagmaCultura (@vaga_magma) 27 de maig de 2019

La secció sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) a l'empresa Magmacultura ha cridat a fer vaga als treballadors del Museu Picasso de Barcelona aquest dimarts. La crida afecta al personal subcontractat per aquesta firma per als serveis de venda de bitllets, atenció al públic i personal de sala de l'equipament cultural.El sindicat no descarta que la convocatòria es mantingui més dies i reivindica el pas a indefinit de tot el personal, el reconeixement de les funcions "reals" d'informador de la plantilla, el respecte al dret preferent d'incorporació del personal excedent o la fixació d'un calendari laboral anual "sense modificacions regulars", entre d'altres.

