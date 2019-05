L'Audiència de Barcelona arxiva les causes contra «El Jueves» per injúries a la policia espanyola

El director d'El Jueves, Guille Martínez-Vela, ha dit en declaracions a l'ACN que era previsible aquest desenllaç, però que tot i això els denunciants han tirat endavant el procediment penal per l'efecte "intimidatori" que pot crear, per exemple, entre els usuaris de les xarxes socials a l'hora de criticar actuacions policials o d'altres estaments públics."Nosaltres som professionals, i una mica aquestes situacions van amb el sou, però si ets un particular poden suposar un mal tràngol", ha explicat el director de la revista. Per això ha volgut subratllat que, finalment, la llibertat d'expressió és un dret fonamental que, com s'ha demostrat en aquest cas, està ben protegit.Les tres magistrades tampoc veuen en les publicacions denunciades delicte d'injúries. Coincideixen en aquest extrem amb la fiscalia, i recorden jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans per recordar que la llibertat d'expressió engloba no només les informacions o idees acollides favorablement, "sinó també les que fereixen, ofenen o importunen".A banda, recorden que El Jueves és "un instrument de denúncia, de crítica social i política i manifestació de la creació artística", i per bé que admet que pot incloure continguts "que poden humiliar o poden ser grollers amb els membres de la Policia Nacional" no deixen de ser "una caricatura" igual com les que fa "d'altres institucions, polítics i personatges de la vida pública". I aquí, com a punt clau, assenyalen que la intenció dels autors de la publicació "no és ni incitar a la violència ni denigrar, sinó fer humor per als seus lectors, com així considera també el fiscal".