VÍDEO Aquesta va ser la reacció dels actors de «Joc de Trons» quan van llegir el final de la sèrie

Impagable la reacció dels actors llegint el guió de l'últim episodi de Game of Thrones quan arriben a L'ESCENA.

(no el mireu si no voleu spoilers)



Em sorprèn que diuen que és el final de Game of Thrones. Havia d'acabar amb aquella escena i van canviar de parer? pic.twitter.com/a5Q8xL35hX — Toni de la Torre (@tonidelatorre) 27 de maig de 2019

An unprecedented look at the final season.



The Last Watch, the two-hour #GameofThrones documentary, premieres this Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zYuxXXriW8 — HBO Documentaries (@HBODocs) 23 de maig de 2019

Emilia Clarke tried to warn us pic.twitter.com/yB2muivLms — Ines Helene (@inihelene) 13 de maig de 2019

El final de Joc de Trons encara té enganxats a milers d'aficionats a tot el món. L'últim episodi de la famosa sèrie d'HBO va trasbalsar mig planeta, amb un tancament que no va deixar indiferent a ningú, ni tan sols els actors. La productora estrenarà un documental amb interioritats de la sèrie i un dels avançaments a través de les xarxes socials ha estat ensenyar com van viure els actors la lectura del guió final que escenificava "la fi del Joc de Trons".Kit Harington i Emilia Clarke, que encarnaven a Jon Snow i Daenerys Targaryen, reaccionen de maneres molt diferents a la lectura. Mentre que Harington acaba plorant i molt sorprès, Clarke sembla decepcionada, fet que no ha passat per alt la xarxa, que ha recordat com l'actriu semblava disconforme amb com va acabar la sèrie i el seu pergonatge.

