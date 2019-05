Glovo assegura que no tenia registrat el repartidor mort

Glovo, la plataforma digital de repartiment, ha afirmat que el treballador mort el dissabte a la nit a Barcelona, a causa d'un atropellament, no era col·laborador de la companyia. Segons explica la companyia en un comunicat emès aquest dilluns, el repartidor mort no està registrat a l'empresa i per tant, el fet que portés una motxilla de Glovo "fa suposar" que podria estar emprant el compte d'un tercer.Malgrat això, l'empresa ha anunciat que assumirà "totes les despeses equivalents que hagués cobert el segur privat amb el qual compten els repartidors de la plataforma".La companyia també insisteix que la seguretat dels seus repartidors sempre ha "estat una prioritat", fet que contrasta amb els pronunciaments que han fet CCOO i UGT denunciant la precarietat del sector i instant a Treball a realitzar una inspecció laboral per esclarir els fets.

