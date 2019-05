​MAPA INTERACTIU ERC s'imposa en 19 dels 40 consells comarcals

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i el nombre de consellers comarcals de cada formació (cal tenir en compte que el del Barcelonès està extingit). També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.ERC guanya clarament en 19 dels 40 consells comarcals de Catalunya i se situa com a primera força en vots i nombre de consellers, segons ha anunciat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch.El conseller, també encarregat dels processos electorals, ha detallat que ERC ha guanyat en 12 consells comarcals més que el 2015 tenint en compte ara en tenia 7. En segona posició hi ha JxCat que perd 13 consells comarcals ja que en aquestes eleccions municipals és la força més votada en 16. Per la seva banda, el PSC guanya en 5 millorant els 4 que havia aconseguit fa quatre anys. Pel que fa al nombre de consellers, es produeix un empat en 6 consells comarcals. En total hi ha 1.028 consellers en els 40 consells comarcals. Per primera vegada no s'ha constituït el consell comarcal del Barcelonès que s'ha dissolt per llei.Dels 6 consells comarcals en què es produeix un empat a consellers, en 5 casos l'empat és entre ERC i JxCat (Conca de Barberà, Moianès, Pla de l'Estany, La Selva i l'Urgell). I al consell comarcal del Tarragonès l'empat es produeix entre ERC i el PSC.Pel que fa als consellers comarcals que, en total, té cada formació, els republicans són també els que encapçalen la classificació, amb 366 representants en aquests ens supralocals, però pocs més que els 340 de JxCat. En tercer lloc, el PSC en tindrà 179, molt per davant de la CUP, en quart lloc, amb 46. Finalment, Cs tindrà 33 consellers comarcals, els comuns, 28, i el PP, tan sols set, mentre que uns altres 41 seran de formacions locals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor