El PSOE exigeix a Cs que no «insufli aire» a Vox després del 26-M

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, ha demanat a Ciutadans que "no insufli aire a Vox a les institucions" i "no es converteixi en la clau que doni accés a la ultradreta a governs locals i autonòmics". Ábalos ha argumentat que els liberals europeus, grup al qual s'integrarà Cs al Parlament europeu, no entendrien que un partit que es defineix com a liberal faci de "frontissa" de l'extrema dreta.El dirigent socialista ha insistit que el partit taronja ha de decidir entre "contribuir al futur" amb pactes amb el PSOE o bé apostar per "la involució del país" amb acords amb PP i Vox. Ábalos no ha donat per feta la suma de les dretes a autonomies i municipis on el PSOE ha guanyat sense arribar a la majoria absoluta, ni tan sols amb acords amb Podem, com el cas de la Comunitat de Madrid o Castella i Lleó. "No renunciem a fer prevaldre la nostra condició de guanyadors", ha avisat Ábalos en roda de premsa aquest dilluns a la tarda després de la reunió de la Comissió Executiva Federal.Ábalos ha anunciat la creació d'una comissió per estudiar pactes i diu que els socialistes "no exclouen res" per molt que considerin que Podem és "soci preferent" per arribar a acords programàtics "progressistes". Segons el PSOE, tots els partits han de "reconsiderar" les estratègies i gestionar els resultats del 26-M en base a "l'interès general" i el "futur" de l'Estat. Ábalos ha dit que les diferències polítiques "legítimes" no poden servir de "pretext" per posar "pals a les rodes a la governabilitat" i "bloquejar les institucions".La comissió per avaluar acords estarà formada pel propi Ábalos, el secretari de Coordinació Territorial, Santos Cerdán, la responsable de política municipal del PSOE, Susana Sumelzo, i el secretari de Política Federal i exlehendakari, Patxi López. Ábalos ha dit que esperen propostes de les federacions en relació als pactes i ha assegurat que el PSOE "defensarà la confiança" que els han donat els electors a les urnes. El ministre en funcions ha criticat que "alguns perdedors hagin celebrat com una victòria" la suma de les dretes. "Es precipiten", ha advertit.Ábalos ha reivindicat que les eleccions del 26-M han deixat clar que els socialistes són la "força dominant i majoritària" a l'Estat i ha afirmat que "el PSOE no dona res per perdut i ho lluitarà tot" per intentar que "prevalgui la voluntat majoritària de la gent", ha dit. El dirigent socialista ha criticat que el PP vulgui utilitzar les institucions, com la Comunitat de Madrid, per "confrontar" amb el govern de Pedro Sánchez, tal com ha dit la candidata Isabel Díaz Ayuso. Ábalos ho ha considerat un "despropòsit" i una "irresponsabilitat". També ha criticat que posin tota l'expectativa, com a perdedors, en la ultradreta.Ábalos s'ha posicionat en línia amb el líder del PSC, Miquel Iceta, i també ha dit que intentaran que "Barcelona no passi a mans independentistes" després de la victòria d'ERC. També ha dit que no volen pactar amb EH Bildu a Navarra. El secretari d'Organització socialista ha rebutjat acords amb formacions "que qüestionen el marc constitucional" i ha reclamat al centre dreta que facin el mateix amb la ultradreta.Després de la reunió de la Comissió Executiva del partit presidida per Pedro Sánchez, Ábalos ha anunciat que el PSOE vol un govern "dorientació socialista" obert a independents i progressistes. El ministre en funcions ha fet aquestes declaracions després de la insistència expressada aquest matí pel líder de Podemos, Pablo Iglesias, de negociar un govern de coalició amb Pedro Sánchez, malgrat els mals resultats obtinguts per la formació morada el passat 26 de maig.

