Els Mossos tornen a alertar de «l'estafa del retrovisor»

⚠ Si els teus pares o avis encara condueixen avisa’ls de l’estafa del retrovisor. Busquen gent gran com a víctimes i fan veure que els han trencat el retrovisor #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/cFyC3I5fTb — Mossos (@mossos) 27 de maig de 2019

Coneixes l'estafa del retrovisor?

Provoquen un xoc, et fan creure que els has trencat el mirall i per evitar tràmits et diuen que els paguis la reparació en metàl·lic. Fins i tot et poden robar la targeta de crèdit pic.twitter.com/B2ihDdDNyJ — Mossos (@mossos) 5 de desembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra han tornat a alertar d'una estafa contra conductors que té per objectiu robar-los diners en metàl·lic, o fins i tot la targeta de crèdit. Alerten que aquest tipus d'estafa, que no és nova, s'ha detectat un altre cop, al Bages, i afegeixen que cal estar-hi alerta i "desconfiar". Les víctimes potencials de l'estafa són "persones grans", segons el cos policial.El mecanisme, anomenat "l'estafa del retrovisor", comença amb un suposat xoc entre vehicles on els lladres fan creure que els has trencat el retrovisor del seu cotxe. Aleshores et convencen perquè els paguis en efectiu el cost, i així evitar fer els tràmits a través de l'assegurança. Segons alertaven els Mossos en un vídeo anterior, els lladres argumenten que han de marxar de forma immediata al seu país d’origen.Una vegada saben el nom de l'assegurança de la víctima, els estafadors simulen fer gestions per telèfon per esbrinar com han de gestionar el document, amb l'excusa que el seu cotxe és de lloguer d’un altre país. Arribat aquest punt, o els fan posar al telèfon perquè parlin amb la companyia d'assegurances, o els donen un número de telèfon, suposadament de la seva companyia, perquè truquin directament i es puguin informar dels tràmits necessaris.En qualsevol cas la víctima acabarà parlant amb una persona implicada també en l’engany i que es fa passar per un treballador de la companyia asseguradora. És en aquest moment quan li expliquen a la víctima que la tramitació del comunicat d'accidents entre vehicles de diferents països és un procés lent i que comporta un import econòmic elevat. Els aconsellen que, per agilitzar-ho, paguin efectiu la reparació dels danys del retrovisor i, posteriorment, ja ho recuperarien a través de l’assegurança.D'aquesta manera, aconsegueixen estafar entre 1.200 a 1.500 euros per reparació. Si no tens prou diners en aquell moment, s'ofereixen per acompanyar-te a un caixer, on et veuen el pin i et roben la targeta de crèdit.Davant d'aquesta situació, els Mossos demanen a la ciutadania que desconfiï, que no se cedeixi a pagaments en efectiu a persones desconegudes i que s'iniciïn els tràmits habituals després d'un accidient de trànsit. També recorden que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d’emergències 112 i activar els serveis policials.

