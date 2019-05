Colau exigeix a Maragall incloure el PSC en les negociacions

L'endemà de les eleccions municipals d'aquest diumenge , l'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a ERC incloure el PSC en les converses per formar un govern "progressista i transversal" a la capital catalana.Colau ha demanat que els resultats de les municipals no es llegeixin en clau "independentista o antiindependentista" sinó en relació al projecte de ciutat. En aquest sentit s'ha mostrat "decebuda" en relació a les primeres reaccions d'Ernest Maragall i ha descartat acompanyar el guanyador dels comicis a la presó de Soto del Real per visitar el candidat de JxCat, Joaquim Forn, per explorar la possibilitat d'acords entre les tres forces. A més, ha recordat, igual que ha fet el PSC, que l'independentisme ha perdut força a la capital catalana en comparació amb els resultats de les municipals del 2015.L'alcaldessa en funcions també ha descartat buscar el suport de la candidatura liderada per Manuel Valls. "Si ciutadania demana un acord entre forces progressistes, ens esforçarem per fer-ho possible", ha dit, insistint que el principal objectiu és constituir un govern amb una majoria "estable i plural".

