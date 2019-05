JxCat situa Budó, Batet, Artadi, Bonvehí i Bel com a negociadors després del 26-M

Catalunya 2019 Totes les dades Regidors a escollir: 9.069 Cens total: 5.422.407 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.513.330 64,81% Abstencions: 1.907.302 35,19% Vots nuls: 21.609 0,62% Vots en blanc: 36.576 1,05% Partit Vots % Regidors SR 132 0,00% 7 AB 111 0,00% 7

La reunió del comitè estratègic de Junts per Catalunya (JxCat) celebrada aquest dilluns al matí per avaluar els resultats electorals del 26-M ha servit, també, per crear una comissió negociadora que s'encarregarà de pilotar les converses a Barcelona i als municipis, consells comarcals i diputacions en les quals la formació sigui decisiva. Segons fonts consultades per, la comissió negociadora estarà liderada per quatre dirigents: Elsa Artadi, Albert Batet, Ferran Bel, David Bonvehí i Meritxell Budó.Artadi va ser número dos de Quim Forn a Barcelona i s'encarregarà de comandar un grup municipal de cinc regidors; Batet és portaveu parlamentari de JxCat a la cambra catalana i exalcalde de Valls; Ferran Bel ocupa la secretaria d'organització del PDECat, feia tàndem amb Josep Rull a les llistes de Tarragona al Congrés dels Diputats i va ser alcalde de Tortosa fins la meitat de l'anterior mandat; David Bonvehí ostenta la presidència del PDECat des del juliol; i Meritxell Budó va aterrar fa uns mesos a la conselleria de Presidència després de ser alcaldessa de La Garriga.La inclusió de Budó en aquest grup indica que el president de la Generalitat, Quim Torra, també estarà al damunt de les negociacions. La prioritat és intentar un pacte en clau independentista a Barcelona amb Ernest Maragall, vencedor de les eleccions, però el candidat d'ERC -que va ser al Govern de Torra- estén la mà per igual a JxCat i a Ada Colau. L'espai de Carles Puigdemont no vol saber res d'un acord que inclogui l'actual alcaldessa, que al seu torn tampoc vol encetar cap conversa si ells hi estan implicats.El grup municipal ja s'ha reunit aquest dilluns amb Artadi per abordar l'escenari a Barcelona, i hi ha hagut contactes discrets amb l'equip de Maragall. Al llarg d'aquesta setmana, JxCat enviarà una delegació a Soto del Real per reunir-se amb Forn. També hi serà David Bonvehí, president del PDECat, que ha estat el més crític amb els resultats aconseguits per l'espai postconvergent . Bonvehí té previst col·laborar també en les negociacions globals, tenint en compte la importància del repartiment municipal i supramunicipal a l'hora de consolidar el projecte del partit.En el cas de la Diputació de Barcelona, JxCat ha vist com els mals resultats a la demarcació l'han relegat a la tercera força, per darrere del PSC i ERC, que van registrar un empat. A Lleida i a Tarragona, els republicans estan en disposició de governar, mentre que a Girona l'espai postconvergent segueix sent majoritari però haurà de pactar. Entre el 2011 i enguany, CiU va governar els quatre ens supramunicipals.

