Maragall emplaça Colau a visitar plegats Quim Forn a Soto del Real

Comencem a escoltar-nos i a contrastar els projectes de ciutat. I abordem ja com defensem des de Barcelona els drets i les llibertats amb fermesa i urgència. Per això voldria que @AdaColau m'acompanyi a veure a @quimforn a Soto del Real. — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) 27 de maig de 2019

El candidat d'ERC a Barcelona i guanyador de les eleccions municipals, Ernest Maragall, ha emplaçat a la líder dels comuns, Ada Colau, a visitar plegats a Soto del Real el cap de llista de Junts per Catalunya, Joaquim Forn. Pocs minuts abans de la compareixença de la fins ara alcaldessa, el dirigent republicà ha llançat la petició a través de Twitter.Aquest dilluns al matí, Maragall ha estès la mà tant als comuns com a JxCat per explorar un govern "d'ampli espectre" capaç tant de governar Barcelona com de fer un front comú contra la repressió i a favor de la reivindicació del referèndum d'autodeterminació. Al mateix temps, però, el dirigent republicà ha admès que aquest tripartit és complex pels vetos creuats entre Colau i Elsa Artadi, amb la qual cosa ha insistit en què, encara que sigui governant en solitari, caldrà traçar una "acció conjunta" del sobiranisme en aquest sentit."Abordem ja com defensem des de Barcelona els drets i les llibertats amb fermesa i urgència. Per això voldria que Colau m'acompanyi a veure Quim Forn a Soto del Real", ha dit Maragall. Colau, però, ha respost que ara és moment d'afrontar la governabilitat de la ciutat i no de fer propostes via xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor