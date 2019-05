Les Biblioteques de Barcelona inicien tres jornades de protesta per reclamar més personal

Les biblioteques públiques de Barcelona comencen una aturada parcial aquest dilluns a la tarda per exigir més inversió en plantilla, serveis i instal·lacions. La d’avui és la primera de tres aturades convocades pel comitè d’empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona (integrat per la Diputació i l’Ajuntament), que es repetiran el 3 de juny de dos quarts de quatre a sis de la tarda i el 17 de juny de sis a vuit de la tarda, respectivament. En un manifest, el comitè "recull les exigències del personal" i rebutja la gestió i "la inacció dels responsables del consorci", així com la "no aplicació" dels convenis vigents.

Els treballadors de les Biblioteques de Barcelona denuncien problemes de falta de personal, dels serveis i de les instal·lacions per garantir un servei de qualitat, i per això han iniciat aquest dilluns una sèrie d’aturades parcials. Els treballadors ja van recollir les seves demandes en el manifest En defensa de les biblioteques públiques de Barcelona, ara fa mig any. Però avui, consideren que la situació s’ha agreujat. "En aquests moments, sense Cap de Recursos Humans i sense interlocutor amb caràcter executiu i directiu vàlid, els treballadors i les treballadores diem prou", expliquen.



En aquest context, des del comitè d’empresa s’urgeix el Consorci a convocar de forma “urgent” les “places pendents des de fa 10 anys”. També s’exposa la “indefensió” dels treballadors davant de situacions conflictives, i fins i tot violentes, per part d’usuaris, amb “assetjaments i furts” als quals no poden respondre degut a la manca de personal.



L’altre punt calent és l’aplicació del nou conveni laboral vigent en tot l’entorn públic municipal des del 2019 i que, denuncien, no s’aplica al personal de les biblioteques de la ciutat. Entre altres qüestions, la seva aplicació podria resoldre demandes com l’horari de tancament de les biblioteques a les vuit del vespre, la distribució de la jornada laboral en sis trams horaris, el lliurament d’una tarda a la setmana o la compensació per la “no flexibilitat” horària. També es demana una borsa d’hores de formació.