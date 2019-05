CCOO acusa Glovo d'«afavorir» els accidents laborals

CCOO acusa Glovo d'establir un model de negoci que "afavoreix els accidents laborals". El sindicat es posiciona així respecte a la mort d'un dels repartidors de la firma aquest diumenge , fet que ha provocat protestes intenses de la plantilla . A través d'un comunicat, la UGT de Catalunya també se suma a les crítiques contra l'empresa i ha instat a que Treball investigui l'accident per a que depuri responsabilitats.Aquest pronunciament per part dels sindicats arriba després que Inspecció de Treball hagi conclòs que els repartidors i repartidores són falsos autònoms , i després que Glovo ja hagi començat a donar d'alta d'ofici a molts d'ells. Tant CCOO com UGT denuncien les condicions de "precarietat laboral" què genera el model de treball de Glovo. Així, el repartidor només cobra si hi ha comandes, no pot posar preu al servei i no pot decidir en quines condicions fa la feina.UGT també ha denunciat l'alt grau de sinistralitat que es produeix en aquest sector, on cada sis mesos, aproximadament, "registren un accident greu" i que són tractats com " a malaltia comuna" enlloc d'accident laboral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor