ERC pot fer-se amb el control de 3 de les 4 diputacions catalanes

COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ERC frega l'hegemonia a les diputacions, podria governar-ne tres. Però necessitarà trobar socis, i l'aritmètica també permet que els republicans vegin aquestes expectatives frustrades, per pactes en contra.El partit que lidera Oriol Junqueras ha obtingut la victòria a les diputacions de Lleida i Tarragona -victòries històriques en tots dos casos- i empata a diputats amb el PSC a la de Barcelona -tot i que els socialistes els superen en vots-. Els republicans només s'han vist superats en representació a la de Girona , que es converteix en l'únic feu de JxCat a les diputacions, tot i que els postconvergents perden la majoria absoluta.Amb aquests resultats, ERC té a les seves mans fer-se amb el control de tres de les quatre diputacions catalanes, les de Barcelona, Tarragona i Lleida. En els tres casos, però, amb pactes més o menys complexos, i amb possibilitats d'altres pactes alternatius que deixin fora els republicans. A Lleida és on més senzill ho tenen els republicans, Amb els seus 11 diputats, a dos de la majoria absoluta, només necessitarien posar-se d'acord amb JxCat -als quals han destronat en un històric "sorpasso", o fins i tot amb el PSC. A Tarragona , també amb 11 diputats i a tres de la majoria, ERC i JxCat també podrien governar còmodament. Però també podria reeditar-se el pacte sociovergent de l'anterior legislatura, entre JxCat i els socialistes.Més obertes estan les possibilitats a Barcelona , on ERC i el PSC han obtingut 16 diputats cadascun, a 9 de la majoria absoluta de 25. Tots dos podrien governar-hi en una mena de gran coalició. Però també hi ha altres opcions. Els republicans fregarien la majoria en una aliança sobiranista amb els 7 representants de JxCat, a la qual s'hi podrien sumar els comuns, o l'exsocialista Jordi Ballart. Similars opcions tindria el PSC per governar-hi sense ERC, tot i que a priori semblen més complexes per als socialistes.

