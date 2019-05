ERC fa el «sorpasso» a JxCat a la Diputació de Lleida però necessitarà un pacte per governar

Lleida 2019 Totes les dades Regidors a escollir: 1.713 Cens total: 301.577 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 207.114 68,68% Abstencions: 94.466 31,32% Vots nuls: 2.485 1,20% Vots en blanc: 4.341 2,12% Partit Vots % Regidors

ERC s'ha situat com a força majoritària a la Diputació de Lleida amb 11 diputats, per davant de JxCat, que n'ha obtingut 9. Els republicans podran governar la corporació municipalista però hauran de pactar per arribar a acords puntuals, ja que la majoria en aquesta institució se situa en els 14 diputats.El PSC ha passat de 4 a 3 diputats i Cs ha aconseguit mantenir l'únic diputat que va aconseguir el passat mandat. D'altra banda, el PPC i la CUP es queden sense representació a la Diputació però sí que entra un diputat del Comú de Lleida.Els resultats d'aquest 26-M han donat majoria a ERC a la Diputació de Lleida amb 11 dels 25 diputats que hi ha a la cambra. Entre d'altres, ERC va obtenir els escons dels partits judicials de Sort i les Borges Blanques.JxCat ha passat dels 12 diputats que ha tingut CiU aquest mandat a 9, la qual cosa fa que pràcticament sigui impossible que pugui repetir l'actual presidenta, Rosa Maria Perelló, que va arribar al càrrec després que esclatés l'escàndol de corrupció al si de la institució amb el "cas Boreas", que va comportar la detenció de l'expresident Joan Reñé. El mateix Reñé però, ha aconseguit majoria absoluta al seu municipi, a Fondarella (Pla d'Urgell), sota la marca de JxCat.Els republicans doncs, estaran al capdavant de la Diputació per segona vegada a la història, ja que al 2007 van governar amb Jaume Gilabert de president gràcies a un pacte amb el PSC. Després de les eleccions del 2011, CiU va tornar a fer-se amb la corporació amb majoria absoluta i van situar Joan Reñé a la presidència. Al 2015 els convergents es van quedar a un diputat d'aconseguir la majoria absoluta novament.

